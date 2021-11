Tomás Cuello, el infiltrado: el argentino “récord” que quiere ser campeón en medio de la hegemonía brasileña

SAN PABLO.- En abril de 2017, Atlético Tucumán le ganaba 1 a 0 a San Lorenzo con gol de Fernando Zampedri. La arremetida del Cuervo por el empate -que nunca llegó- hizo que Pablo Lavallén, técnico del Decano por ese entonces, echase mano de un jugador joven, rápido y con buen quite. Así se produjo el debut de Tomás Cuello quien, a los 17 años, entró en el lugar de Leandro González, convirtiéndose en el primer jugador nacido en la década de 2000 que disputó un encuentro oficial de la máxima categoría del fútbol argentino.

No necesitó siquiera tocar la pelota para arrancar los aplausos de quienes estaban aquella tarde en el Monumental José Fierro. De alguna forma u otra, la mayoría de los presentes ya había oído hablar del delantero (puede jugar de volante) de Villa Carmela, una pequeña localidad ubicada en la periferia de San Miguel de Tucumán, que formaba parte de la base estable de convocados para las selecciones juveniles de la Argentina. “No me lo olvido más, la cancha explotaba y jugábamos contra un grande. Estaba Ortigoza, que para mí era un crack, siempre lo admiré”, dijo en una entrevista a Infobae.

Tomás Cuello, en el entrenamiento anterior a la final que jugará para Red Bul Bragantino Twitter

Poco menos de tres meses después, en julio, otro impacto. La Selección Argentina, dirigida por Jorge Sampaoli, realizaría una gira por Australia y Singapur, para la cual decidieron llevar a Tomás Cuello junto al grupo de sparrings. Allí conoció a Lionel Messi. “Fue como tocar el cielo con las manos”, confesó en una entrevista para el sitio web de Conmebol. “En un momento (Messi) vino hacia nosotros, nos felicitó por la entrega y se sacó fotos con todos, uno por uno. Lo más increíble fue que tiempo después, cuando la selección estaba preparándose para jugar con Perú y Ecuador, nos volvimos a encontrar y le pedí de nuevo una foto. ‘¿Otra foto conmigo querés?’ me dijo. Yo no podía creer que se acordara de mí, y le respondí que le iba a pedir lo mismo cada vez que lo encontrase, si no le molestaba, y se empezó a reír”, recordó sobre sus breves momentos con el rosarino de París Saint-Germain.

Sobre aquella gira por Asia y Oceanía, cuando la Argentina de Sampaoli se preparaba para disputar el Mundial de Rusia, Cuello dice haber aprendido mucho de las enseñanzas de Sebastián Beccacece, que era colaborador del ahora técnico de Olympique de Marsella. “Me di cuenta que Sebastián ve cosas que otros no ven, aprendí muchísimo”, apuntó sobre el actual entrenador de Defensa y Justicia, último campeón de la Copa Sudamericana (bajo el comando de Hernán Crespo).

Ahora, quien tendrá la oportunidad de levantar el trofeo subcontinental es el tucumano de 21 años, que disputará la final con su equipo, Red Bull Bragantino , ante otro conjunto brasileño, Athletico Paranaense, en el estadio Centenario de Montevideo.

Así juega Cuello

Pero antes de desembarcar en Brasil, Cuello tuvo altibajos durante su etapa en Atlético Tucumán, el club de sus amores, al que iba a ver con su padre casi todos los fines de semana. A pesar de haber sido llamado el “nuevo Messi” por la prensa portuguesa, cuando Porto demostró interés en su fichaje, en 2018, al de Villa Carmela le costaba afianzarse en el equipo.

Tal es así que, a principios de 2020, sin demasiado lugar en el plantel dirigido por Ricardo Zielinski, llegó a préstamo y en silencio a un histórico club del Estado de Sao Paulo, que poco menos de un año atrás había adquirido un nuevo status tras pasar a ser gerenciado por la empresa austríaca Red Bull, que desde entonces invirtió más de 150 millones de reales (casi 27 millones de dólares) en contratar futbolistas menores de 24 años. Actualmente, el promedio de edad del plantel es de 23,9.

Tomás Cuello Twitter

Bajo ese mismo requisito llegaron al club otros jóvenes extranjeros. El primero fue el defensor ecuatoriano Leonardo Realpe, de 20 años, proveniente de Independiente del Valle. Le siguieron Cuello, a préstamo desde Atlético Tucumán, el venezolano Jan Hurtado (20 años, a préstamo de Boca Juniors), el colombiano César Haydar (20 años, de Junior de Barranquilla) y, por último, el uruguayo Emiliano Martínez (22 años, desde Nacional).

Sin embargo, el argentino es el único titular indiscutible entre los mencionados, ya que disputó los 12 partidos de la Copa Sudamericana , con tres goles convertidos; dos de ellos fueron decisivos, en el partido de vuelta de la semifinal (3 a 1 frente a Libertad, en Asunción).

Este sábado, en Montevideo, la Massa Bruta de Bragança Paulista buscará su primer título internacional apenas dos años después de haber ascendido a la Serie A del Campeonato Brasileño y de la mano de Mauricio Barbieri, el técnico de 40 años que está en el club desde septiembre de 2020 (el más “duradero” entre los entrenadores vigentes del Brasileirao).

Tomás Cuello Ari Ferreira/Red Bull Bragantino