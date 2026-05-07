Torino vs. Sassuolo, por la Liga de Italia 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este viernes desde las las 15.45h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Torino y Sassuolo se enfrentan este viernes desde las 15.45h en el estadio Olimpico Grande Torino, por la fecha 36 de la Serie A 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Torino viene de perder ante Udinese por 2-0 mientras que Sassuolo llega de ganar ante Milan por 2-0. Torino suma 41 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Sassuolo tiene 49 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Torino vs. Sassuolo
- Hora: las 15.45h
- Partido correspondiente a la fecha 36 de la Liga de Italia 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Torino y Sassuolo en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2025
La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.
En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
Al finalizar la temporada, los cuatro primeros equipos de la tabla acceden a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Coppa Italia 2025-26 y el mejor clasificado restante que no haya accedido a la Champions obtendrán los cupos para disputar la UEFA Europa League 2026-27. El siguiente equipo mejor ubicado, que tampoco haya clasificado a las dos competencias anteriores, ingresará a la UEFA Conference League 2026-27.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de plazas europeas puede sufrir modificaciones en determinadas circunstancias. Si un mismo equipo logra clasificarse a más de una competencia continental a través de distintas vías —por ejemplo, por ganar la liga y la copa—, o si obtiene una plaza adicional como consecuencia de haber conquistado un título europeo, se aplican ajustes en los cupos disponibles.
Uno de los casos más frecuentes es el de la Coppa Italia: si el campeón del torneo también termina la Serie A entre los cuatro primeros puestos, clasificando así a la Champions League, el cupo de Europa League obtenido en la Copa pasa automáticamente al quinto clasificado del campeonato. En consecuencia, el lugar en la Conference League será cedido al séptimo equipo en la tabla final.
Otras noticias de Serie A
"¿Sabés qué me dijo?". La frase de un argentino que irritó a una estrella italiana (y Lautaro Martínez tuvo que separarlos)
Duro presente. Nicolás Valentini, ex figura de Boca, descendió a la Serie B con Hellas Verona
Italia tiene campeón. De la mano de Lautaro, Inter obtuvo su Scudetto número 21 y puede dar otra vuelta olímpica muy pronto
- 1
Rayo Vallecano, Infantino y el abrazo imposible entre Palestina e Israel
- 2
Boca en la Copa Libertadores: cómo quedó en la tabla y los resultados que necesita contra Cruzeiro y U Católica
- 3
Resultado de Boca vs. Barcelona: quién ganó el partido de la Copa Libertadores
- 4
En qué canal pasan Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 hoy