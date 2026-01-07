Partidos de la selección argentina: Finalissima, amistosos y Mundial 2026

El combinado nacional tiene una agenda cargada de encuentros y competirá para obtener dos títulos, entre ellos el de la Copa del Mundo
La selección argentina se prepara para afrontar un año muy importante, el de mayor valor desde 2022 cuando se coronó campeón en la Finalissima el Mundial de Qatar porque competirá para defender ambos títulos y ratificar que continúa en la cima del fútbol internacional.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene oficializados cuatro partidos. El primero será ante España el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha por el título intercontinental entre los campeones de América y Europa. Los otros tres corresponden a la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y serán vs. Argelia, Austria y Jordania.
Partidos confirmados de la selección argentina en 2026
*Los horarios corresponden a la Argentina.
Finalissima
- España vs. Argentina - Viernes 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail de Doha, Qatar.
Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026
Grupo J
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
Fecha 3
- Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
Esos cuatro juegos son los únicos que, de momento, están oficializados y puestos en el calendario. Sin embargo, la albiceleste puede disputar otros 14 partidos, aunque es probable que sean menos. Un máximo de cinco de ellos serían en la Copa del Mundo, lo cual dependerá de su actuación. Si accede a las semifinales, se garantizará ese número porque luego tendrá la definición o el cotejo por el tercer puesto.
Los otros nueve posibles son amistosos a organizar. El primero sería luego de la Finalissima ante la Furia Roja, contra Qatar el 31 de marzo, en la primera de las cinco fechas del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. Dicho cotejo, de concretarse, será el último antes de que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de jugadores para la cita ecuménica.
Con la nómina ya definida, la Argentina afrontará la segunda Fecha FIFA en la previa a la Copa del Mundo y se especula que disputará dos encuentros extraoficiales en Estados Unidos.
En la cuarta ventana, es decir en septiembre, después del Mundial, tendrá espacio para jugar cuatro partidos extraoficiales, pero es probable que afronte un máximo de dos. La última fecha FIFA, en tanto, será entre el 9 y 17 de noviembre de 2026 y contará con disponibilidad para dos amistosos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la encargada de conseguir rivales para cada uno de los encuentros amistosos, tanto los de antes de la cita ecuménica como los que deberá disputar después en el inicio de un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.
