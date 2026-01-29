Torneo Apertura 2026: estos son los partidos de hoy jueves 29 de enero

En el cierre de la segunda fecha se disputan cinco encuentros; hubo triunfos de River y Rosario Central y derrotas de Boca y Racing
La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 concluye este jueves con cinco partidos correspondientes a los grupos A y B. Cada uno de ellos se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium, ESPN o TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada inicia con Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia, programado para las 17 en el estadio Guillermo Laza. Luego, hay cuatropartidos, de a dos en simultáneo: a las 19.15 juegan Lanús vs. Unión de Santa Fe en la Fortaleza y Belgrano vs. Tigre en Córdoba. A las 21.30 lo hacen Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín vs. Banfield.
Partidos del Torneo Apertura 2026 este jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrette.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- AVAR: Bryan Ferreyra.
19.15 Lanús vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Belén Bevilacqua.
19.15 Belgrano vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.
- VAR: Nazareno Arasa.
- AVAR: Diego Romero.
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Jorge Baliño.
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
- Cuarto árbitro: Adrián Franklin.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Gastón Suárez.
21.30 Sarmiento vs. Banfield (Zona B) -ESPN Premium/ESPN/Disney+ Premium-
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Carlos Córdoba.
Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026
- Platense 2-1 Instituto de Córdoba.
- Vélez 2-1 Talleres de Córdoba.
- Gimnasia de Mendoza 0-1 San Lorenzo.
- Huracán 1-2 Independiente Rivadavia.
- Newell’s 1-1 Independiente.
- Atlético Tucumán 0-0 Central Córdoba de Santiago del Estero.
- Aldosivi 0-0 Barracas Central.
- Racing 1-2 Rosario Central.
- River Plate 2-0 Gimnasia de La Plata.
- Estudiantes 2-1 Boca Juniors.
Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.
El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
