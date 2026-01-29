Torneo Apertura 2026: estos son los partidos de hoy jueves 29 de enero

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 concluye este jueves con cinco partidos correspondientes a los grupos A y B. Cada uno de ellos se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium, ESPN o TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada inicia con Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia, programado para las 17 en el estadio Guillermo Laza. Luego, hay cuatropartidos, de a dos en simultáneo: a las 19.15 juegan Lanús vs. Unión de Santa Fe en la Fortaleza y Belgrano vs. Tigre en Córdoba. A las 21.30 lo hacen Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín vs. Banfield.

Argentinos Juniors visita al recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto Copa Argentina

Partidos del Torneo Apertura 2026 este jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Mariano Negrette.

VAR: Maximiliano Macheroni.

AVAR: Bryan Ferreyra.

19.15 Lanús vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Belén Bevilacqua.

19.15 Belgrano vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Diego Romero.

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Gastón Suárez.

21.30 Sarmiento vs. Banfield (Zona B) -ESPN Premium/ESPN/Disney+ Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Carlos Córdoba.

Las partidos de este jueves 29 de enero en el Torneo Apertura 2026 Canchallena

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Platense 2-1 Instituto de Córdoba.

Vélez 2-1 Talleres de Córdoba.

Gimnasia de Mendoza 0-1 San Lorenzo.

Huracán 1-2 Independiente Rivadavia.

Newell’s 1-1 Independiente.

Atlético Tucumán 0-0 Central Córdoba de Santiago del Estero.

Aldosivi 0-0 Barracas Central.

Racing 1-2 Rosario Central.

River Plate 2-0 Gimnasia de La Plata.

Estudiantes 2-1 Boca Juniors.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.