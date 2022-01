Tras asumir como entrenador, Eduardo Domínguez dijo qué necesita Independiente, por qué eligió al club, qué promete y cómo queda su relación con Julio Falcioni, que asumió en Colón

“Elegí Independiente por lo que es, la historia que tiene, los logros conseguidos, los grandísimos jugadores y entrenadores que han pasado por el club. Sé lo que es su gente, su hinchada y lo que genera la institución. No está en sus años gloriosos y queremos llevarlo nuevamente a esos momentos”, dijo Eduardo Domínguez, el nuevo DT del Rojo, que llegó en las últimas horas, firmó su contrato y este jueves dio una conferencia de prensa que sirve para conocer su idea y sus sensaciones.

“Deseamos estar a la altura. Si queremos pelear los torneos que disputemos, tenemos que ser ofensivos. El fútbol ha evolucionado y hay que entender el cambio. Ser protagonistas por la historia de la institución e ir en búsqueda de esos títulos”, sostuvo Domínguez que es uno de los pilares del proyecto en el conjunto de Avellaneda. En estas primeras jornadas toma nota de todo y va evaluando, con la serenidad que lo caracteriza y que fue una marca registrada en su exitoso paso por Colón de Santa Fe.

Julio Cesar Falcioni y Eduardo Domínguez hicieron un enroque en Independiente y Colón; un vínculo más allá del fútbol Pool Argra - La Nación

“Decidí irme de Colón sin saber lo que iba a pasar luego”, aseguró el entrenador, tras un enroque que nadie esperaba con Julio Falcioni, quien hizo el camino inverso: dejó Independiente y asumió en el Sabalero. “Con Julio hemos hablado. Nos une una gran relación. Me tuvo en la cuarta división, me puso de titular por primera vez en Vélez, me puso en Olimpo, lo tuve otra vez en Independiente… Me hizo afianzar en primera pero siempre trató de ayudarme como persona; es como un padre en el fútbol. Siempre estuvimos en contacto. Me apoya para que elija la mejor decisión siempre y soy agradecido a los consejos que me da y seguirá dando. La relación va más allá del fútbol”, reveló Eduardo.

Enfocado en Independiente, el DT habló de lo que vendrá en el corto plazo. “Necesitamos goles. Es un equipo que tiene a su goleador (Silvio Romero), pero le ha costado tener a otro jugador que esté por detrás de él. Más allá de la situación de Fabricio (Bustos), al que le he dicho que quiero que se quede, vamos a buscar un lateral derecho. Hay que conocer al grupo, hay muchos chicos con buena proyección. Vamos a evaluar lo mejor para el grupo y para el equipo, ver las necesidades que hay... y las posibilidades del mercado y del club”, señaló.

“Siempre que llega un entrenador nuevo se renueva la ilusión para el grupo y el equipo. Las primeras sensaciones siempre son lindas. Se renuevan las esperanzas para los que no venían jugando, los que sí vienen jugando buscan sostenerse en el equipo. Hay expectativas de conocer con qué se van a encontrar. Queremos dar nuestra impronta, adaptarnos a ello y que ellos se adapten a nosotros”, agregó sobre lo que espera.

Eduardo Domínguez es el nuevo entrenador de Independiente Fernando Gens - Telam

“Sólo puedo prometer trabajo. No se puede prometer resultados. No sé cómo sería eso... Lo que prometemos es el compromiso individual. Cuando uno se compromete con uno, va a comprometerse con el otro. Dar lo mejor de nosotros y trabajar fuerte para que el jugador crea en lo que estamos haciendo”, afirmó, con los pies sobre la tierra, más allá de que la silla en la que estaba por momentos se le bajaba y eso provocaba alguna sonrisa por la situación.

“El desafío personal es, en principio, seguir creyendo en lo que uno cree y poder hacerlo en este tipo de instituciones, con las exigencias del hincha, la repercusión y de todo lo que rodea a un club como Independiente”, completó.