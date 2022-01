Novak Djokovic en Australia: los jugadores que lo apoyan, los que lo rechazan y la dura crítica de Rafael Nadal

El tema es particularmente espinoso. La decisión de Tennis Australia de aprobar la participación de Novak Djokovic en el primer Grand Slam del año y la posterior prohibición del gobierno de permitirle ingresar en el país por un error en su visado, divide opiniones a nivel mundial. Pero también dentro del circuito. Hay jugadores que ya se manifestaron en contra del número 1 del mundo, por el beneficio otorgado por los organizadores, pero también están los que lo defienden.

En el medio, se encuentra Rafael Nadal. Habitualmente elige ser políticamente correcto. Esta vez eligió palabras medidas para dejar en el contenido de sus dichos una crítica durísimas contra el jugador serbio. Aunque aún así evitó manifestarse entorno de una posición o la otra. El mensaje fue claro: cree que la elección de Djokovic no fue la más adecuada.

“Si le dieron el permiso, tiene que jugar. Si no se lo dieron, no tiene que jugar”, dijo. Pero inmediatamente después aclaró: “Yo tuve el Covid, fui vacunado dos veces. Si se hace esto, no tienes ningún problema en jugar aquí. Eso es lo único que está claro”, dijo el español.

Luego, argumentó. “Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte. En mi opinión la pandemia ha causado la muerte de mucha gente. El mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas. (Djokovic) ha tomado sus propias decisiones, y cada cual es libre de hacerlo, pero eso tiene algunas consecuencias. Desde luego no me gusta esta situación, y de alguna manera lo siento por él”.

Los fanáticos que apoyan a Djokovic fueron al aeropuerto a pedir por su liberación Hamish Blair - AP

Rafael Nadal conversó con la prensa en Melbourne, donde se encuentra disputando el ATP 250 de esa ciudad, como preparación para el Abierto de Australia. Allí se impuso por 6-2 y 7-5 al lituano Ricardas Berankis en un partido de la segunda rueda. En el siguiente turno, por los cuartos de final, se medirá con Tallon Griekspoor (Países Bajos).

Nadal llevaba cinco meses sin jugar por una lesión. Su último partido había sido una derrota ante el sudafricano Lloyd Harris en el Abierto de Washington, en agosto del año pasado.

Al igual que Djokovic, está en busca de su 21er título de Grand Slam, una carrera que los tiene igualados a ambos y a Roger Federer en 20 conquistas.

Rafael Nadal celebra su triunfo sobre el lituano Ricardas Berankis en Melbourne MIKE FREY - AFP

Otras posiciones sobre el caso Djokovic

Más contundente y con una fuerte cuota de ironía, fue el británico Jamie Murray (71° en el ranking). “ Creo que si fuera yo el que no está vacunado, no recibiría la exención. Eso es lo que opino ”, se descargó.

También los exjugadores mostraron su incomodidad por la decisión de Djokovic. Rod Laver comentó: “Lo mejor para él es que explique y si hay una razón que la diga. Creo que deberíamos saberla. Es un gran jugador y ha ganado muchos torneos por lo que el motivo no puede ser físico”.

Djokovic ganó nueve veces el Abierto de Australia: ¿Podrá defender el título?

También hay jugadores que apoyan al número 1. El norteamericano Tennis Sandgren, que también se manifestó públicamente respecto de su rechazo a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, fue contundente. “Sólo para ser muy claro aquí: dos juntas médicas distintas han aprobado su exención y los políticos lo impiden. Australia no merece albergar un Grand Slam”, se quejó.