Otro tenista argentino fue suspendido por arreglar partidos en el circuito y acentúa una tendencia alarmante

El tenis argentino, nuevamente, se ve manchado y sacudido por el negocio de los arreglos de partidos y las apuestas. Un daño severo que especialmente surge en las categorías profesionales con más limitaciones. El jugador Nicolás Alberto Arreche, de 27 años, nacido en Chascomús y cuyo mejor ranking de singles fue 567° en marzo de 2020, fue suspendido durante cuatro años por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) al ser declarado “culpable de infringir las reglas del Programa Anticorrupción de Tenis (TACP)”. Además de la prohibición, Arreche recibió una multa económica de 8000 dólares.

Nicolás Arreche en julio de 2018 cuando ganó su primer título profesional: en un Future de Georgia. Instagram Nico Arreche

Arreche había sido suspendido provisionalmente el 24 de mayo de 2021 ya que por entonces se lo “relacionaba con una investigación en curso por parte de la ITIA”. Desde entonces y a la espera de una resolución, Arreche se instaló durante unos meses en EE.UU. para trabajar como profesor de tenis en un club y tener una fuente de ingreso de dinero para poder pagar su abogado.

El organismo con sede en Londres hoy dictaminó: “Se descubrió que Arreche había ideado o intentado idear el resultado de los partidos de tenis y no informó acerca de los enfoques corruptos a la ITIA. Los incidentes tuvieron lugar en partidos entre 2017 y 2019″.

El comunicado del organismo creado en 2008 -primero, bajo el nombre de Unidad de Integridad del Tenis- para tratar de combatir la corrupción en ese deporte, añadió: “El caso fue resuelto por el profesor Richard H. McLaren, OC, oficial de audiencias anticorrupción independiente, y la sanción significa que el jugador tiene prohibido jugar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por cualquier organismo rector del tenis internacional o asociación nacional en la duración de su prohibición”. La prohibición se extiende desde la fecha de la suspensión provisional hasta el 23 de abril de 2025 (Arreche tendrá 30 años).

Arreche compitió por última vez en abril de 2021, en el M15 de la Ciudad de Córdoba (llegó a la 2ª ronda). Se formó en Chascomús y, aproximadamente a los 20 años (2014-2015), se sumó a la academia de Juan Pablo “Polaco” Brzezicki, el coach de Nicolás Kicker, el tenista que el año pasado regresó a la actividad luego de cumplir una sanción de dos años y ocho meses por arreglo de partidos. Arreche dejó de entrenarse en la escuela de Brzezicki en 2020.

Arreche no tiene partidos a nivel ATP. En el aspecto profesional se desarrolló, mayormente, en el circuito de los ex Futures, la tercera categoría del tenis, es decir que pertenece a la división de jugadores que menos dinero ganan (según los registros de la ATP, obtuvo US$ 55.561 menos los impuestos por premios oficiales) y que suelen ser los más desprotegidos del tour (sobre todo los sudamericanos, por las distancias geográficas y las carencias económicas). Aunque eso no justifica los actos por los que se lo acusa, las necesidades económicas suelen ser el argumento fundamental de los tenistas que son declarados culpables de corrupción y reconocen los cargos.

Diestro, de 1,75 metro y 75 kilos, Arreche ganó los títulos individuales en el M15 de Tabarka (Túnez) 2019 y en Georgia, en 2018. También obtuvo seis trofeos (ex) Futures en dobles. En uno de ellos, en octubre de 2019 en Tabarka, su compañero, como en otras tantas oportunidades, fue Franco Feitt, el argentino que en abril de 2021 fue suspendido de por vida del circuito por la ITIA después de “admitir múltiples casos de arreglo de partidos entre 2014 y 2018″, en el que se trató del mayor castigo para un jugador de nuestro país.

Diciembre de 2018, en el cierre de la temporada, en Chile: Nicolás Arreche con su entrenador de ese momento, Juan Pablo Brzezicki. Instagram Nico Arreche

Feitt, de la camada 1992 y nacido en Río Gallegos, también se entrenó en la academia de Brzezicki y allí fortaleció su vínculo con Arreche. Y algunos de los cargos que enfrentó este último en la investigación de la ITIA estarían vinculados, precisamente, con el caso Feitt.

A partir de la sentencia de la ITIA se deduce que el de Arreche es otro caso de un tenista al que no le sobraba nada, que padecía limitaciones económicas para intentar desarrollarse como profesional y que cayó en la tentación del “dinero fácil”, en el que pudieron haber tenido complicidad las redes de apostadores y/o los mismos protagonistas de los courts (algunos jugadores, entrenadores, etcétera). Vale recordar que, en febrero de 2019, cuando el santiagueño Marco Trungelliti confesó, ante LA NACION, las particularidades de un intento de soborno que había rechazado, reveló que las cifras que le habían ofrecido por dejarse ganar habían sido entre US$ 2000 y 3000 por partido de Future, entre 5000 y 10.000 en Challengers, y entre 50.000 y 100.000 por encuentros del ATP Tour.

Nicolás Arreche (a la Der.), suspendido por cuatro años, con Franco Feitt, también jugador argentino castigado, aunque de por vida. Instagram Nico Arreche

Desde 2018, cinco jugadores argentinos recibieron distintas sancionados por la ITIA por no cumplir el Programa Anticorrupción del Tenis. Y se teme que los castigos no terminen allí. Es, sin dudas, un tema grave e importante en el que la Asociación Argentina de Tenis (AAT), presidida por Agustín Calleri, deberá involucrarse con fuerza, programas y compromiso.

Otros jugadores argentinos sancionados por no cumplir el Programa Anticorrupción del Tenis: