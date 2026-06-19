Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Turquía y Paraguay por la segunda jornada del grupo D del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Turquía y Paraguay, correspondiente al grupo D del Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio a las 00.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al choque con la necesidad de revertir su imagen tras un estreno complicado. Turquía arriba a este compromiso luego de perder 2-0 frente a Australia en su debut. Por el lado de Paraguay, el equipo busca recuperar terreno tras la derrota por 4-1 ante los Estados Unidos en su primera presentación.
Números que anticipan el duelo
La estadística reciente refleja la urgencia de ambos equipos. Tanto el seleccionado turco como el paraguayo llegan con la presión de haber caído en sus respectivos debuts, lo que convierte a este enfrentamiento en una instancia crítica para sumar los primeros puntos y mantener vivas las expectativas en la fase de grupos del torneo.
Lo que está en juego
Para Turquía y Paraguay, el resultado de este encuentro es determinante. La derrota en la primera fecha deja a ambos seleccionados con la obligación de obtener un triunfo para no quedar relegados en la tabla de posiciones del grupo D y comprometer su continuidad en el Mundial 2026.
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