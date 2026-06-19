LA NACION

Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Turquía y Paraguay por la segunda jornada del grupo D del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro entre Turquía y Paraguay, correspondiente al grupo D del Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio a las 00.00 h en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al choque con la necesidad de revertir su imagen tras un estreno complicado. Turquía arriba a este compromiso luego de perder 2-0 frente a Australia en su debut. Por el lado de Paraguay, el equipo busca recuperar terreno tras la derrota por 4-1 ante los Estados Unidos en su primera presentación.

Números que anticipan el duelo

La estadística reciente refleja la urgencia de ambos equipos. Tanto el seleccionado turco como el paraguayo llegan con la presión de haber caído en sus respectivos debuts, lo que convierte a este enfrentamiento en una instancia crítica para sumar los primeros puntos y mantener vivas las expectativas en la fase de grupos del torneo.

Lo que está en juego

Para Turquía y Paraguay, el resultado de este encuentro es determinante. La derrota en la primera fecha deja a ambos seleccionados con la obligación de obtener un triunfo para no quedar relegados en la tabla de posiciones del grupo D y comprometer su continuidad en el Mundial 2026.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy
    1

    En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy

  2. Cómo es el curioso método de recuperación física inspirado en los Juegos Olímpicos que ayuda a la selección
    2

    Cómo es el curioso método de recuperación física inspirado en los Juegos Olímpicos que ayuda a los futbolistas de la selección argentina

  3. Los elogios del DT de Argelia sobre la "claridad de pensamiento" de Messi: "La clase es permanente”
    3

    Los elogios de Vladimir Petkovic, el entrenador de Argelia, para Lionel Messi: “La clase es permanente”

  4. Cinco goles en 22 minutos: las emociones entre Suiza y Bosnia-Herzegovina llegaron cerca del final
    4

    Suiza vs. Bosnia: la fórmula Manzambi-Vargas entró desde el banco y fue clave para el 4 a 1 helvétivo