TV y streaming del domingo: juega Boca, Independiente vs. San Lorenzo, clásicos en Europa y la Fórmula 1

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 21 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

14.30 Independiente vs. San Lorenzo. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

16.45 Godoy Cruz vs. Instituto. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

19 Rosario Central vs. Talleres. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

19 Argentinos vs. Banfield. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

21.15 Boca vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

El primer partido del domingo en el Torneo Clausura es un interesante cruce entre Independiente y San Lorenzo LA NACION/Gonzalo M. Colini

Premier League

10 Sunderland vs. Aston Villa. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

10 Bournemouth vs. Newcastle. Disney+

12.15 Arsenal vs. Manchester City. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Liga de España

9 Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo. Dsports (610/1610 HD)

11 Mallorca vs. Atlético de Madrid. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

13.15 Elche vs. Oviedo. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16 Barcelona vs. Getafe. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Serie A

7.30 Lazio vs. Roma. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

10 Cremonese vs. Parma. Disney+

10 Torino vs. Atalanta. Disney+

13 Fiorentina vs. Como. Disney+

15.30 Inter vs. Sassuolo. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

El argentino Paulo Dybala, figura de la Roma Antonio Balasco/Ipa Sport / Ipa - LiveMedia/IPA

Ligue 1

10 Paris FC vs. Estrasburgo. Disney+

12 Auxerre vs. Toulouse. Disney+

12 Le Havre vs. Lorient. Disney+

12 Monaco vs. Metz. Disney+

15.30 Olympique de Marsella vs. PSG. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Primera Nacional

17 Colón vs. Deportivo Morón. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

20 Racing (C) vs. San Martín (T). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

8 Gran Premio de Azerbaiyán. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Franco Colapinto largará último en la carrera en Bakú Agencia AFP - AFP�

TENIS

16 Laver Cup. Día 3. Disney+

17.40 Laver Cup. Día 3. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

VÓLEIBOL

4.30 Argentina vs. Italia, cuartos de final del Mundial. DSports 610 y 1610 y DGO