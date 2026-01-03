TV y streaming del domingo: Manchester City vs. Chelsea, más fútbol de Europa y la United Cup de tenis
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 4 de enero de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 9.30 Leeds vs. Manchester United. ESPN
- 12 Fulham vs. Liverpool. Disney+
- 12 Everton vs. Brentford. Disney+
- 12 Tottenham Hotspur vs. Sunderland. Disney+
- 12 Newcastle vs. Crystal Palace. Disney+
- 14.30 Manchester City vs. Chelsea. ESPN
Liga de España
- 10 Sevilla vs. Levante. ESPN 2
- 12.15 Real Madrid vs. Betis. ESPN
- 14.30 Alavés vs. Oviedo. ESPN 3
- 17 Real Sociedad vs. Atlético de Madrid.
Serie A
- 8.20 Lazio vs. Napoli. Disney+
- 11 Fiorentina vs. Cremonese. Disney+
- 14 Hellas Verona vs. Torino. Disney+
- 16.45 Inter vs. Bologna. ESPN
Ligue 1
- 11 Olympique Marseille vs. Nantes. ESPN 3
- 13 Brest vs. Auxerre. Disney+
- 13 Le Havre vs. Angers. Disney+
- 13 Lorient vs. Metz. Disney+
- 17 PSG vs. Paris FC. ESPN 2
TENIS
United Cup
- 22.50 España vs. Estados Unidos. TyC Sports
RUGBY
Premiership
- 12 Leicester Tigers vs. Saracens. Premiership. Disney+
