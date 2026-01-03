LA NACION

TV y streaming del domingo: Manchester City vs. Chelsea, más fútbol de Europa y la United Cup de tenis

Fútbol, tenis y rugby, la actividad deportiva de este cierre de fin de semana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Atlético de Madrid de Julián Alvarez comienza el año en la liga española
El Atlético de Madrid de Julián Alvarez comienza el año en la liga españolaOscar Manuel Sanchez - ZUMA Press Wire

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 4 de enero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 9.30 Leeds vs. Manchester United. ESPN
  • 12 Fulham vs. Liverpool. Disney+
  • 12 Everton vs. Brentford. Disney+
  • 12 Tottenham Hotspur vs. Sunderland. Disney+
  • 12 Newcastle vs. Crystal Palace. Disney+
  • 14.30 Manchester City vs. Chelsea. ESPN
El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho visitan a Manchester City
El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho visitan a Manchester CityKin Cheung - AP

Liga de España

  • 10 Sevilla vs. Levante. ESPN 2
  • 12.15 Real Madrid vs. Betis. ESPN
  • 14.30 Alavés vs. Oviedo. ESPN 3
  • 17 Real Sociedad vs. Atlético de Madrid.

Serie A

  • 8.20 Lazio vs. Napoli. Disney+
  • 11 Fiorentina vs. Cremonese. Disney+
  • 14 Hellas Verona vs. Torino. Disney+
  • 16.45 Inter vs. Bologna. ESPN
El Inter de Lautaro Martínez recibe a Bologna y quiere mantener la punta de la Serie A
El Inter de Lautaro Martínez recibe a Bologna y quiere mantener la punta de la Serie ASpada/undefined - LaPresse

Ligue 1

  • 11 Olympique Marseille vs. Nantes. ESPN 3
  • 13 Brest vs. Auxerre. Disney+
  • 13 Le Havre vs. Angers. Disney+
  • 13 Lorient vs. Metz. Disney+
  • 17 PSG vs. Paris FC. ESPN 2

TENIS

United Cup

  • 22.50 España vs. Estados Unidos. TyC Sports

RUGBY

Premiership

  • 12 Leicester Tigers vs. Saracens. Premiership. Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Mientras la investigación sobre AFA crece, los futbolistas de la selección toman distancia: menos truco, menos mates
    1

    Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

  2. Grupos del Mundial 2026
    2

    Grupos del Mundial 2026

  3. Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 y el calendario completo de partidos
    3

    Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026 y el calendario completo de partidos

  4. Los rumores, las negociaciones y las confirmaciones: así se mueve el fútbol argentino en el arranque del año
    4

    Mercado de pases del fútbol argentino: los rumores y refuerzos confirmados del comienzo de 2026

Cargando banners ...