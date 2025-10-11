LA NACION

TV y streaming del sábado: el sub 20 vs. México, Racing, eliminatoria europea, Top 12 y Tortugas

La selección juvenil en pos de los cuartos de final del Mundial, torneo Clausura, rugby, polo y Masters 1000 de Shanghái en el menú del día

Alejo Sarco e Ian Subiabre festejan un gol de la Argentina sub 20 en su buen paso por el Mundial de Chile; la selección debe vencer hoy a México para pasar a los cuartos de final.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 11 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20

  • 17 España vs. Colombia, octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Argentina vs. México, octavo de final. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)

Torneo Clausura

  • 16 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Talleres. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 18 Banfield vs. Racing. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 22.15 Belgrano vs. Estudiantes de La Plata. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 22.15 Vélez Sarsfield vs. Rosario Central. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Racing visitará a Banfield en pos de volver a ganar y acercarse lejos de los puestos de clasificación en el torneo Clausura.
Primera Nacional

  • 13 Atlanta vs. Chaco For Ever, por el Reducido por el segundo ascenso. Dsports (610/1610 HD)
  • 17 Madryn vs. Gimnasia (Mendoza), final por el primer ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 20.30 Gimnasia y Tiro vs. Temperley, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Eliminatorias europeas

  • 9.45 Letonia vs Andorra. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13 Noruega vs. Israel. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13 Hungría vs. Armenia. Disney+
  • 15.45 Estonia vs. Italia. Disney+
  • 15.45 Portugal vs. Irlanda. Disney+
  • 15.45 España vs. Georgia. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 15.45 Serbia vs. Albania. Disney+
  • 15.45 Bulgaria vs. Turquía. Disney+

MLS

  • 20.30 Inter Miami vs. Atlanta United. Apple TV
  • 20.30 Orlando City vs. Vancouver Whitecaps. Apple TV
  • 22.30 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake. Apple TV
  • 23.30 Los Angeles Galaxy vs. FC Dallas. Apple TV

RUGBY

Top 12

  • 15.30 Los Tilos vs. Regatas Bella Vista. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires vs. Belgrano. Disney+
  • 15.30 La Plata vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Newman vs. San Luis. Disney+
  • 15.30 SIC vs. Alumni. Disney+
  • 15.40 Hindú vs. CASI. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
Hindú y CASI se enfrentarán en la última fecha clasificatoria del Top 12; la Academia intentará conseguir el primer puesto, con miras a las semifinales que el Elefante no alcanzó.
POLO

Abierto de Tortugas

  • 11 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Ensenada. Disney+
  • 13.30 UAE vs. La Hache Cría y Polo. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 5.30 Novak Djokovic (Serbia) vs. Valentin Vacherot (Mónaco), la primera semifinal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 8 Daniil Medvedev (Rusia) vs. Arthur Rinderknech (Francia), la segunda semifinal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 5.30 (del domingo) La final. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
El serbio Novak Djokovic se enfrentará con el monegasco Valentin Vacherot en una semifinal del Masters 1000 de Shanghái.
BÁSQUETBOL

  • 11.30 Atenas vs. Boca Juniors, por la Liga Nacional. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 13 Girona vs. Murcia, por la Liga ACB. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)

Liga Sudamericana

  • 19.10 Motilones (Colombia) vs. Vasco da Gama (Brasil). Dsports (610/1610 HD)
  • 21.40 Universitario (Bolivia) vs. Ferro Carril Oeste. Dsports (610/1610 HD)
