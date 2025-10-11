TV y streaming del sábado: el sub 20 vs. México, Racing, eliminatoria europea, Top 12 y Tortugas
La selección juvenil en pos de los cuartos de final del Mundial, torneo Clausura, rugby, polo y Masters 1000 de Shanghái en el menú del día
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 11 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Mundial Sub 20
- 17 España vs. Colombia, octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
- 20 Argentina vs. México, octavo de final. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
Torneo Clausura
- 16 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Talleres. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 18 Banfield vs. Racing. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 22.15 Belgrano vs. Estudiantes de La Plata. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 22.15 Vélez Sarsfield vs. Rosario Central. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Primera Nacional
- 13 Atlanta vs. Chaco For Ever, por el Reducido por el segundo ascenso. Dsports (610/1610 HD)
- 17 Madryn vs. Gimnasia (Mendoza), final por el primer ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 20.30 Gimnasia y Tiro vs. Temperley, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Eliminatorias europeas
- 9.45 Letonia vs Andorra. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13 Noruega vs. Israel. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13 Hungría vs. Armenia. Disney+
- 15.45 Estonia vs. Italia. Disney+
- 15.45 Portugal vs. Irlanda. Disney+
- 15.45 España vs. Georgia. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 15.45 Serbia vs. Albania. Disney+
- 15.45 Bulgaria vs. Turquía. Disney+
MLS
- 20.30 Inter Miami vs. Atlanta United. Apple TV
- 20.30 Orlando City vs. Vancouver Whitecaps. Apple TV
- 22.30 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake. Apple TV
- 23.30 Los Angeles Galaxy vs. FC Dallas. Apple TV
RUGBY
Top 12
- 15.30 Los Tilos vs. Regatas Bella Vista. Disney+
- 15.30 Buenos Aires vs. Belgrano. Disney+
- 15.30 La Plata vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Newman vs. San Luis. Disney+
- 15.30 SIC vs. Alumni. Disney+
- 15.40 Hindú vs. CASI. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
POLO
Abierto de Tortugas
- 11 Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Ensenada. Disney+
- 13.30 UAE vs. La Hache Cría y Polo. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 5.30 Novak Djokovic (Serbia) vs. Valentin Vacherot (Mónaco), la primera semifinal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 8 Daniil Medvedev (Rusia) vs. Arthur Rinderknech (Francia), la segunda semifinal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 5.30 (del domingo) La final. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
- 11.30 Atenas vs. Boca Juniors, por la Liga Nacional. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 13 Girona vs. Murcia, por la Liga ACB. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
Liga Sudamericana
- 19.10 Motilones (Colombia) vs. Vasco da Gama (Brasil). Dsports (610/1610 HD)
- 21.40 Universitario (Bolivia) vs. Ferro Carril Oeste. Dsports (610/1610 HD)
