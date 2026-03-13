TV y streaming del sábado: juega Messi, arranca el Top 14 de la URBA, Fórmula 1 y Seis Naciones

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17 Platense vs. Vélez. ESPN Premium

20 Rosario Central vs. Banfield. TNT Sports Premium

Premier League

11:50 Burnley vs. Bournemouth. Disney+

11:50 Sunderland vs. Brighton. Disney+

14:15 Arsenal vs. Everton. ESPN

14:20 Chelsea vs. Newcastle. Disney+

16:50 West Ham vs. Manchester City. ESPN

MLS

20.30 Charlotte vs. Inter Miami. Apple TV

Liga de España

10 Girona vs. Athletic de Bilbao. DSports

12.15 Atlético de Madrid vs. Getafe. ESPN

14 Oviedo vs. Valencia. DSports

17 Real Madrid vs. Elche. DSports

Julián Alvarez vuelve a jugar con Atlético de Madrid JAVIER SORIANO� - AFP�

Serie A

11 Inter vs. Atalanta. ESPN 4

14 Napoli vs. Lecce. ESPN 4

16:45 Udinese vs. Juventus. Disney+

Bundesliga

11.30 Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim 1846. Disney+

11:30 Borussia Dortmund vs. Augsburg. Disney+

11:30 Hoffenheim vs. Wolfsburgo. Disney+

11:30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich. ESPN 3

14:20 Hamburger vs. FC Koln. Disney+

Championship

9.20 Coventry City vs. Southampton. Disney+ y Fox Sports 2

11.30 Leicester vs. Queens Park Rangers. Disney+ y Fox Sports 2

Brasileirao

20 Botafogo vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

RUGBY

Seis Naciones

11.10 Escocia vs. Irlanda. ESPN 2

13.40 Gales vs. Italia. ESPN 3

17.10 Francia vs. Inglaterra. ESPN 4

Seven de Nueva York

11 Argentina vs. Fiji. Fox Sports y Disney+

14.18 Argentina vs. España. Fox Sports y Disney+

16.52 Argentina vs. Gran Bretaña. Fox Sports y Disney+

Los Pumas 7s juegan en New York Zach Franzen - Prensa UAR

Top 14 de la URBA

15.30 Champagnat vs. CASI. Disney+

15.30 La Plata vs. Atlético del Rosario. Disney+

15.30 Hindú vs. Los Tilos. Disney+

15.30 Los Matreros vs. Regatas BV. Disney+

15.30 Alumni vs. CUBA. Disney+

15.30 SIC vs. Belgrano Athletic. Disney+

15.30 Newman vs. BACRC. ESPN 3

Super rugby Américas

20.30 Dogos XV vs. Selkman. ESPN 4

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

00 (del sábado) Carrera Print y Clasificación. Disney+ y Fox Sports

4 (del domingo) Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports

TENIS

17.30 El ATP Masters 1000 de Indian Wells. Las semifinales. ESPN 3 y Disney+

Jannik Sinner se medirá ante Alexander Zverev en Indian Wells Mark J. Terrill� - AP�

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11.30 Atenas vs. Regatas. TyC Sports

Liga ACB

14 Unicaja vs. Casademont. Fox Sports 3

La NBA

21.30 Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers. ESPN 3

23.55 Sacramento Kings vs. LA Clippers. ESPN 3

GOLF