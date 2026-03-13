TV y streaming del sábado: juega Messi, arranca el Top 14 de la URBA, Fórmula 1 y Seis Naciones
Hay fútbol local y europeo, golf, básquet y tenis completan la actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Platense vs. Vélez. ESPN Premium
- 20 Rosario Central vs. Banfield. TNT Sports Premium
Premier League
- 11:50 Burnley vs. Bournemouth. Disney+
- 11:50 Sunderland vs. Brighton. Disney+
- 14:15 Arsenal vs. Everton. ESPN
- 14:20 Chelsea vs. Newcastle. Disney+
- 16:50 West Ham vs. Manchester City. ESPN
MLS
- 20.30 Charlotte vs. Inter Miami. Apple TV
Liga de España
- 10 Girona vs. Athletic de Bilbao. DSports
- 12.15 Atlético de Madrid vs. Getafe. ESPN
- 14 Oviedo vs. Valencia. DSports
- 17 Real Madrid vs. Elche. DSports
Serie A
- 11 Inter vs. Atalanta. ESPN 4
- 14 Napoli vs. Lecce. ESPN 4
- 16:45 Udinese vs. Juventus. Disney+
Bundesliga
- 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim 1846. Disney+
- 11:30 Borussia Dortmund vs. Augsburg. Disney+
- 11:30 Hoffenheim vs. Wolfsburgo. Disney+
- 11:30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich. ESPN 3
- 14:20 Hamburger vs. FC Koln. Disney+
Championship
- 9.20 Coventry City vs. Southampton. Disney+ y Fox Sports 2
- 11.30 Leicester vs. Queens Park Rangers. Disney+ y Fox Sports 2
Brasileirao
- 20 Botafogo vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)
RUGBY
Seis Naciones
- 11.10 Escocia vs. Irlanda. ESPN 2
- 13.40 Gales vs. Italia. ESPN 3
- 17.10 Francia vs. Inglaterra. ESPN 4
Seven de Nueva York
- 11 Argentina vs. Fiji. Fox Sports y Disney+
- 14.18 Argentina vs. España. Fox Sports y Disney+
- 16.52 Argentina vs. Gran Bretaña. Fox Sports y Disney+
Top 14 de la URBA
- 15.30 Champagnat vs. CASI. Disney+
- 15.30 La Plata vs. Atlético del Rosario. Disney+
- 15.30 Hindú vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 Los Matreros vs. Regatas BV. Disney+
- 15.30 Alumni vs. CUBA. Disney+
- 15.30 SIC vs. Belgrano Athletic. Disney+
- 15.30 Newman vs. BACRC. ESPN 3
Super rugby Américas
- 20.30 Dogos XV vs. Selkman. ESPN 4
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 00 (del sábado) Carrera Print y Clasificación. Disney+ y Fox Sports
- 4 (del domingo) Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports
TENIS
- 17.30 El ATP Masters 1000 de Indian Wells. Las semifinales. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Atenas vs. Regatas. TyC Sports
Liga ACB
- 14 Unicaja vs. Casademont. Fox Sports 3
La NBA
- 21.30 Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers. ESPN 3
- 23.55 Sacramento Kings vs. LA Clippers. ESPN 3
GOLF
- 15 The Players Championship. La tercera vuelta. ESPN 2
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