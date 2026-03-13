LA NACION

TV y streaming del sábado: juega Messi, arranca el Top 14 de la URBA, Fórmula 1 y Seis Naciones

Hay fútbol local y europeo, golf, básquet y tenis completan la actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami por la MLS
Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami por la MLSCHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Platense vs. Vélez. ESPN Premium
  • 20 Rosario Central vs. Banfield. TNT Sports Premium

Premier League

  • 11:50 Burnley vs. Bournemouth. Disney+
  • 11:50 Sunderland vs. Brighton. Disney+
  • 14:15 Arsenal vs. Everton. ESPN
  • 14:20 Chelsea vs. Newcastle. Disney+
  • 16:50 West Ham vs. Manchester City. ESPN

MLS

  • 20.30 Charlotte vs. Inter Miami. Apple TV

Liga de España

  • 10 Girona vs. Athletic de Bilbao. DSports
  • 12.15 Atlético de Madrid vs. Getafe. ESPN
  • 14 Oviedo vs. Valencia. DSports
  • 17 Real Madrid vs. Elche. DSports
Julián Alvarez vuelve a jugar con Atlético de Madrid
Julián Alvarez vuelve a jugar con Atlético de MadridJAVIER SORIANO - AFP

Serie A

  • 11 Inter vs. Atalanta. ESPN 4
  • 14 Napoli vs. Lecce. ESPN 4
  • 16:45 Udinese vs. Juventus. Disney+

Bundesliga

  • 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim 1846. Disney+
  • 11:30 Borussia Dortmund vs. Augsburg. Disney+
  • 11:30 Hoffenheim vs. Wolfsburgo. Disney+
  • 11:30 Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich. ESPN 3
  • 14:20 Hamburger vs. FC Koln. Disney+

Championship

  • 9.20 Coventry City vs. Southampton. Disney+ y Fox Sports 2
  • 11.30 Leicester vs. Queens Park Rangers. Disney+ y Fox Sports 2

Brasileirao

  • 20 Botafogo vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

RUGBY

Seis Naciones

  • 11.10 Escocia vs. Irlanda. ESPN 2
  • 13.40 Gales vs. Italia. ESPN 3
  • 17.10 Francia vs. Inglaterra. ESPN 4

Seven de Nueva York

  • 11 Argentina vs. Fiji. Fox Sports y Disney+
  • 14.18 Argentina vs. España. Fox Sports y Disney+
  • 16.52 Argentina vs. Gran Bretaña. Fox Sports y Disney+
Los Pumas 7s juegan en New York
Los Pumas 7s juegan en New YorkZach Franzen - Prensa UAR

Top 14 de la URBA

  • 15.30 Champagnat vs. CASI. Disney+
  • 15.30 La Plata vs. Atlético del Rosario. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 Los Matreros vs. Regatas BV. Disney+
  • 15.30 Alumni vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 SIC vs. Belgrano Athletic. Disney+
  • 15.30 Newman vs. BACRC. ESPN 3

Super rugby Américas

  • 20.30 Dogos XV vs. Selkman. ESPN 4

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 00 (del sábado) Carrera Print y Clasificación. Disney+ y Fox Sports
  • 4 (del domingo) Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports

TENIS

  • 17.30 El ATP Masters 1000 de Indian Wells. Las semifinales. ESPN 3 y Disney+
Jannik Sinner se medirá ante Alexander Zverev en Indian Wells
Jannik Sinner se medirá ante Alexander Zverev en Indian WellsMark J. Terrill - AP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Atenas vs. Regatas. TyC Sports

Liga ACB

  • 14 Unicaja vs. Casademont. Fox Sports 3

La NBA

  • 21.30 Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers. ESPN 3
  • 23.55 Sacramento Kings vs. LA Clippers. ESPN 3

GOLF

  • 15 The Players Championship. La tercera vuelta. ESPN 2
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026
    1

    Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026

  2. Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el triunfo vs. San Lorenzo
    2

    Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el empate vs. San Lorenzo

  3. Un Coudet auténtico: el esquema que eligió, los indicios que mostró y cómo vivió el triunfo de "su" River
    3

    La primera noche de Eduardo Coudet al frente de River: las señales que el sucesor de Gallardo dio ante Huracán

  4. Napoli quiere a Zeballos, mientras Boca intenta sellar una renovación que por ahora viene complicada
    4

    Exequiel Zeballos vuelve a aparecer en el radar del Napoli mientras Boca negocia su renovación