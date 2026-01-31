LA NACION

TV y streaming del sábado: San Lorenzo e Independiente en el Apertura, fútbol de Europa y los Pumas 7s

La actividad deportiva en el comienzo del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Enzo Fernández, uno de los argentinos con mejor presente en el año mundialista, juega este sábado con Chelsea
Enzo Fernández, uno de los argentinos con mejor presente en el año mundialista, juega este sábado con ChelseaANDY BUCHANAN - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 31 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17:30 San Lorenzo vs. Central Córdoba. ESPN Premium
  • 19:45 Independiente vs. Vélez. TNT Sports Premium
  • 22 Talleres vs. Platense. TNT Sports Premium
  • 22 Atlético Tucumán vs. Huracán. ESPN Premium
Independiente recibe a Vélez en un gran partido
Independiente recibe a Vélez en un gran partidoJuan Jose Garcia - FOTOBAIRES

Premier League

  • 11:50 Leeds vs. Arsenal. ESPN
  • 11:50 Brighton vs. Everton. Disney+
  • 11:50 Wolverhampton vs. Bournemouth. Disney+
  • 14.30 Chelsea vs. West Ham. ESPN
  • 17 Liverpool vs. Newcastle. ESPN

Liga de España

  • 12 Osasuna vs. Villarreal. ESPN 2
  • 14.30 Levante vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
  • 17 Elche vs. Barcelona. Dsports (1610)
Juega Barcelona disputándose la liga de España con Real Madrid
Juega Barcelona disputándose la liga de España con Real MadridJOSEP LAGO - AFP

Serie A

  • 14 Napoli vs. Fiorentina. ESPN 3

Ligue 1

  • 13 Paris FC vs Olympique de Marsella. ESPN 4
  • 15 Lorient vs. Nantes. Disney+

Bundesliga

  • 11:20 Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3
  • 11:20 RB Leipzig vs. Mainz 05. Disney+
  • 11:20 Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach. Disney+
  • 11:20 Augsburg vs. St. Pauli. Disney+
  • 11:20 Hoffenheim vs. Union Berlin. Disney+

TENIS

  • 5:30 Australia Open. La final femenina: Aryna Sabalenka vs. Yelena Rybákina. ESPN 2 y Disney+
  • 5:30 (del domingo) Australian Open. La final masculina: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic. ESPN y Disney+

BÁSQUETBOL

  • 11.30 Instituto vs. San Martín (Corrientes). Liga Nacional. TyC Sports
  • 15 Andorra vs. Gran Canaria. Liga ACB. Fox Sports
  • 22.30 Houston Rockets vs. Dallas Mavericks. la NBA. ESPN 3

RUGBY

Seven de Singapur

  • 1.10 Argentina vs. Australia. Fox Sports y Disney+
  • 4.36 Argentina vs. Nueva Zelanda. Fox Sports y Disney+
  • 8.02 Argentina vs. Francia, Fox Sports y Disney+
Los capitanes del equipo masculino posan para una foto antes del HSBC SVNS Singapur 2026 en el Estadio Nacional el 27 de enero de 2026 en Singapur
Los capitanes del equipo masculino posan para una foto antes del HSBC SVNS Singapur 2026 en el Estadio Nacional el 27 de enero de 2026 en SingapurAlex Ho - UAR

Top 14 de Francia

  • 10.30 Montpellier vs. Stade Francais. Disney+
  • 12.25 Montauban vs. Bordeaux.Disney+
  • 17 Toulouse vs Bayonne. Top 14 de Francia. ESPN 4
