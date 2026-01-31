TV y streaming del sábado: San Lorenzo e Independiente en el Apertura, fútbol de Europa y los Pumas 7s
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 31 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17:30 San Lorenzo vs. Central Córdoba. ESPN Premium
- 19:45 Independiente vs. Vélez. TNT Sports Premium
- 22 Talleres vs. Platense. TNT Sports Premium
- 22 Atlético Tucumán vs. Huracán. ESPN Premium
Premier League
- 11:50 Leeds vs. Arsenal. ESPN
- 11:50 Brighton vs. Everton. Disney+
- 11:50 Wolverhampton vs. Bournemouth. Disney+
- 14.30 Chelsea vs. West Ham. ESPN
- 17 Liverpool vs. Newcastle. ESPN
Liga de España
- 12 Osasuna vs. Villarreal. ESPN 2
- 14.30 Levante vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
- 17 Elche vs. Barcelona. Dsports (1610)
Serie A
- 14 Napoli vs. Fiorentina. ESPN 3
Ligue 1
- 13 Paris FC vs Olympique de Marsella. ESPN 4
- 15 Lorient vs. Nantes. Disney+
Bundesliga
- 11:20 Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3
- 11:20 RB Leipzig vs. Mainz 05. Disney+
- 11:20 Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach. Disney+
- 11:20 Augsburg vs. St. Pauli. Disney+
- 11:20 Hoffenheim vs. Union Berlin. Disney+
TENIS
- 5:30 Australia Open. La final femenina: Aryna Sabalenka vs. Yelena Rybákina. ESPN 2 y Disney+
- 5:30 (del domingo) Australian Open. La final masculina: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic. ESPN y Disney+
BÁSQUETBOL
- 11.30 Instituto vs. San Martín (Corrientes). Liga Nacional. TyC Sports
- 15 Andorra vs. Gran Canaria. Liga ACB. Fox Sports
- 22.30 Houston Rockets vs. Dallas Mavericks. la NBA. ESPN 3
RUGBY
Seven de Singapur
- 1.10 Argentina vs. Australia. Fox Sports y Disney+
- 4.36 Argentina vs. Nueva Zelanda. Fox Sports y Disney+
- 8.02 Argentina vs. Francia, Fox Sports y Disney+
Top 14 de Francia
- 10.30 Montpellier vs. Stade Francais. Disney+
- 12.25 Montauban vs. Bordeaux.Disney+
- 17 Toulouse vs Bayonne. Top 14 de Francia. ESPN 4
