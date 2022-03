Ucrania: qué tiene que pasar para que los futbolistas argentinos que escaparon de la guerra puedan jugar en la Liga Profesional

La AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados presentarán en las próximas horas el pedido oficial para que la FIFA abra el sistema TMS y les permita desempeñarse en la Argentina a los jugadores que emigraron de Ucrania tras la invasión rusa. Incluso hubo una comunicación entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Gonzalo Belloso, asesor estratégico de la FIFA para Sudamérica, en la que se tocó el tema. Los tres deportistas que debieron emigrar son Claudio Spinelli, Francisco Di Franco y Fabricio Alvarenga. Falta resolver la situación de Gerónimo Poblete, quien jugaba en el Metallist Kharkiv, una de las ciudades más afectadas por los bombardeos, y tenía hasta hoy allí a su mujer y a sus dos hijos.

Tapia se cruzó en un programa de televisión con Spinelli y le confirmó la gestión iniciada para que los argentinos que escaparon de la guerra puedan jugar en la Liga Profesional. “Hace dos días, cuando vi los posteos tuyos, hablé con Patón Urich (Andrés, asesor letrado de Tapia en la AFA) para que llamara a Gonzalo Belloso y lográramos una excepción en el libro de pases”, dijo el máximo dirigente del fútbol argentino. El TMS (Transfer Matching System, en inglés) está cerrado, y la apertura excepcional debe gestionarse ante la FIFA, que debe dar el visto bueno. El antecedente más cercano data de la pandemia del coronavirus, en 2021: el sistema se mantuvo cerrado, pese a los pedidos excepcionales.

Además, y una vez que la FIFA apruebe (si es que lo hace), los tres futbolistas argentinos deberían sentarse a negociar con los clubes que los tenían contratados: FK Oleksandria (Spinelli), Dnipro (Di Franco) y Rukh Lviv (Alvarenga). Las fuentes consultadas dan por descontado que los equipos europeos no pondrán trabas, y que si las pusieran, los deportistas podrían considerarse en libertad de acción, dado que hay una causa de fuerza mayor (la guerra) que impide el cumplimiento de los contratos de trabajo. Así, la dificultad mayor radica en que la FIFA abra el TMS para el mercado argentino, que está cerrado incluso para los jugadores libres. Los únicos clubes que pueden contratarlos son aquellos que consiguieron un cupo extra en los escritorios por la lesión de larga duración de algún integrante de su plantel. Ese es el caso de San Lorenzo, por ejemplo, que tiene en la mira a Spinelli (ex jugador de Gimnasia, de La Plata, y Tigre, entre otros equipos).

Fabricio Alvarenga se desempeñaba en un club de Lviv, en la frontera con Polonia, hasta que estalló la guerra con Rusia @fabrialvarenga

En Zürich (Suiza) saben que los futbolistas que militaban en Ucrania buscarán un nuevo horizonte deportivo debido a la guerra y a la ley marcial que suspendió la competencia en todo el territorio de ese país. La enorme mayoría de los extranjeros que jugaban allí son brasileños y cuentan con una ventaja: el TMS cierra el 12 de abril, por lo que tienen tiempo suficiente para conseguir un club que los quiera. Los argentinos que quieran jugar en la Liga Profesional deberán conseguirse un permiso especial.

Si la FIFA no quiere abrir el TMS, o si los clubes ucranianos no están dispuestos a facilitarles los trámites a los jugadores argentinos (ya sea porque no quieren perder patrimonio o porque, simplemente, nadie puede cumplimentar los trámites burocráticos para liberar a los futbolistas), los tres argentinos que escaparon de la guerra pueden acudir a la ayuda legal para desempeñarse en un club de la Liga Profesional.

Según pudo reconstruir LA NACION, la Justicia laboral les daría la razón en cualquier reclamo para accionar su libertad de trabajo, y podrían conseguirse un nuevo equipo en la Argentina, más allá de los trámites en el TMS. Aunque los clubes ucranianos, en última instancia, apelen e incluso vayan al Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo cierto es que en la enorme mayoría de los casos los tribunales terminan dándole la razón a los trabajadores. La guerra entre Rusia y Ucrania sería motivo suficiente para garantizar la libertad de acción de los profesionales.

Huir en medio de la guerra

Di Franco, Spinelli y Alvarenga vivieron derroteros bien distintos para salir de Ucrania. Alvarenga, formado en Vélez, protestó en las redes sociales por el llamado constante de la prensa para interiorizarse de su situación. Y mostró a través de publicaciones y fotografías las largas colas que había en la frontera con Polonia, el paso limítrofe más usado por los ucranianos que buscan la paz. Di Franco se agrupó con otros extranjeros de su club y eligió otro camino: ir en ruta por la noche hacia la frontera con Rumania. Si bien las autoridades ucranianas habían aconsejado que la oscuridad era demasiado riesgosa por la mayor probabilidad de bombardeos, Di Franco pudo llegar junto a sus compañeros al paso fronterizo. Uno de sus últimos posteos en Instagram está situado en Turquía.