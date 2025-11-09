Un arquero argentino cerró el triunfo de Cerro Largo de Uruguay con un bombazo de arco a arco que se viralizó en Europa

Peñarol y Nacional. Muchas veces, en nuestra tierra, el fútbol uruguayo se resume en las dos grandes potencias que alberga la liga vecina debido a sus constancias en los títulos locales y las presencias internacionales. Hay más que eso, claro, por más que -muchas veces- se trate de sucesos llamativos. Como el que ocurrió hace pocas horas con Gino Santilli, un arquero argentino que ataja en Cerro Largo: convirtió desde su área el gol con el que su equipo derrotó por 2-0 a Liverpool.

La locura de los compañeros de Gino Santilli: "Me di cuenta del gol cuando vi que me venían a abrazar", le contó al diario español Marca. Captura

Hace más de dos años que reside en el territorio charrúa a raíz del préstamo que todavía perdura y que en diciembre lo hará regresar a Banfield, club en el que se formó y supo tener su debut en 2021, ante Rosario Central y en medio de las tribunas vacías del Gigante de Arroyito a causa de la pandemia por coronavirus.

El guardameta, de 24 años, se dispuso a poner en juego el balón que tenía en sus manos con la idea de enviarla a la zona ofensiva mediante una volea fuerte. Ocurrió lo inesperado, incluso, por él mismo. En medio de un clima lluvioso y ventoso, el balón viajó más largo que lo buscado, picó dentro del área ajena, superó la posición del arquero Sebastián Lentinelly y encontró la red no bien comenzado el segundo tiempo, concretando el 2-0 para Cerro Largo que terminaría siendo definitivo en el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura.

NO VALE DOBLE PERO... ¡¡GOLAZO DE ARCO A ARCO!! Gino Santilli, arquero surgido en Banfield, se lució con un fierrazo largo y marcó el 2-0 de Cerro Largo ante Liverpool por el Clausura de Uruguay.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Rápidamente, el video comenzó a trascender Uruguay para que, por ejemplo, llegue a la gente que está cerca del Taladro. Sin embargo, también cruzó el Océano Atlántico y llegó a Europa. En España no tardaron en sorprenderse y querer saber cómo es eso de ser uno de los goleadores de un partido portando los guantes.

“Siempre me gustó jugar de delantero en los entrenamientos o partidos informales con mis compañeros. Siempre bromeaba con la idea de marcar un gol, pero soñaba con hacerlo de cabeza, como pasa muchas veces. Y mirá, se dio de esta manera”, comenzó relatándole al diario Marca.

"SIEMPRE JODO CON MIS COMPAÑEROS, ME GUSTA JUGAR DE 9 EN LOS PICADITOS"



🔥 Gino Santilli, arquero surgido futbolísticamente de Banfield, habló con #SportsCenter luego de su gol DE ARCO A ARCO en Cerro Largo vs. Liverpool por el Clausura de Uruguay



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Contó, además, detalles de todo lo que le pasó por su cabeza en el momento previo y el posterior al gol. “La cancha estaba complicada: en el primer tiempo me había tocado jugar en ese arco y sabía que iba a tener el viento a favor. Pero mi idea era pegarle fuerte para que nuestro delantero pudiera ir a pelearla con el defensor. Nunca pensé que la pelota iba a terminar adentro”, se sinceró con la casual jugada.

“Ni siquiera la vi entrar. Me di cuenta cuando vi que mis compañeros venían a abrazarme. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. En el momento del gol pensé: ‘Esto se va a hacer viral, seguro’“, agregó Santilli su inmediato pronostico, el cual acertó.

La tarde de su debut en primera con Banfield ante Rosario Central, en un abril con coronavirus: el 1-3 no opacó su felicidad de iniciar su carrera. Instagram ginosantilli1

El arquero, de 1,91 metro y oriundo de Villa Constitución, firmó contrato con Banfield a fines de 2022 y fue extendiéndolo para continuar en el club uruguayo: su estadía en la institución del sur del conurbano bonaerense finalizará en diciembre de 2026.

“Mi objetivo es competir en el fútbol argentino, que es muy exigente. Después, mi sueño es jugar en Europa, en alguna de las cinco grandes ligas. Sería un salto enorme en mi carrera. Y, por supuesto, vestir la camiseta de la selección argentina, ese es el mayor sueño”.

1,91 para el arquero, que debe regresar a fin de año a Banfield: por ahora, tiene contrato hasta diciembre de 2026. Instagram ginosantilli1