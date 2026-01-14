Un brujo fue detenido por haber prometido que Malí ganaba la Copa Africana: llegó a recaudar 39 mil dólares

Luego de la eliminación de Malí en la Copa Africana, estalló un escándalo que derivó en la detención de Karamogo ‘Marabú’ Sinayoko, un brujo que había asegurado que la selección nacional ganaría el campeonato y, a partir de ello, creó una red de promesas fraudulentas que movilizó hasta 39 mil dólares en donaciones a través de las redes sociales.

El arresto del brujo se dio tras la derrota por 1-0 del combinado maliense ante Senegal por los cuartos de final del torneo, y la justicia local inició una investigación formal por estafa y charlatanismo a través de plataformas digitales.

🇲🇦CAN2025



Les Maliens 🇲🇱 ont remi la somme de 3 millions à Karamogo Sinayoko, un feticheur malien pour commencer les travaux mystiques afin que le Mali 🇲🇱 gagne ce soir son match face à la Tunisie 🇹🇳.



Il faut rappeler que ce féticheur Malien, Karamogo Sinayoko est très… pic.twitter.com/QQ5FYgnakO — Varan 🐊 2.0🇨🇮 (@LucaVaran) January 3, 2026

De acuerdo al video que circuló por las redes sociales, Marabú recolectó más de 22 millones de francos (CFA), una cifra cercana a los 39 mil dólares, mediante donaciones. A través de Internet, prometía a sus simpatizantes que sus rituales garantizarían el trofeo para la selección local por lo que el fraude movilizó a una multitud que rodeó su casa una vez confirmada la eliminación.

Las personas de su intimidad señalaron que Sinayoko carecía de antecedentes en prácticas espirituales, y de acuerdo con un creador de contenidos cercano a su entorno, el detenido se había hecho conocido como activista político. “Se autoproclamó marabú de la noche a la mañana”, remarcaron desde su entorno.

Frente a ello, las autoridades policiales detuvieron al brujo con el fin de que la violencia en las cercanías de su hogar no escale a mayores. El hombre quedó disposición de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia.

Karamoko Sinayoko l’homme le plus recherché de Bamako pic.twitter.com/kvNw1qQPwl — BCNEWS (@BCnews225) January 9, 2026

El responsable de esta área remarcó en los medios locales que “el charlatanismo está penado por la ley en Malí”. Asimismo, reconoció que no detuvieron antes a Marabú porque en el país se vivía un clima de fervor sin precedentes. En los próximos días, las autoridades policiales informarán cómo seguirá la situación del brujo y se definirá si continúa en prisión o vuelve a su casa.

Malí despertó ilusión en la población

La historia del seleccionado maliense durante la Copa Africana fue más que curiosa ya que llegó a meterse entre los mejores ocho de la competencia sin ganar un solo encuentro.

En lo deportivo, Malí empató sus tres partidos en la fase de grupos ante Marruecos, Comoras y Zambia. Al ser uno de los mejores terceros, avanzó a los octavos de final donde dio la sorpresa al eliminar a Túnez en los penales.

Los jugadores de Mali celebran luego de vencer por penales a Túnez en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, que se juega en Marruecos Themba Hadebe� - AP�

“En mi opinión, puedo ganar la Copa Africana sin ganar un solo partido”, llegó a decir el entrenador del seleccionado, Tom Saintfiet, tras la victoria ante los tunecinos. Sin embargo, los malienses no tuvieron suerte en los cuartos de final y quedaron eliminados ante Senegal tras perder por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios.