Copa Africana de Naciones: Senegal y Marruecos ganaron y se clasificaron para las semifinales

Las selecciones de Senegal y Marruecos ganaron sus partidos de cuartos de final de este viernes, por 1-0 frente a Mali y por 2-0 ante Camerún, respectivamente, y se clasificaron para las semifinales de la Copa Africana de Naciones, que se resolverán el miércoles próximo.

En el primer partido, la diferencia en favor de Senegal fue marcada por Iliman Ndiaye cuando éste aprovechó un error del arquero Djigui Diarra, que salió a cortar un centro en el borde del área chica... y al que la pelota se le escurrió entre las piernas. Entonces, apareció el delantero para tomar el regalo y definir con el arco vacío ante rivales desorientados por la situación.

El error de Diarra ya está cometido, Ndiaye encuentra la pelota en el área chica y Mali, la revelación de la Copa, marcha hacia su eliminación en Tánger. Themba Hadebe - AP

La lluvia invernal que ha estado muy presente durante el torneo comenzó temprano en el Grand Stade de Tánger, Marruecos, y quizás afectó a Diarra cuando intentó controlar el balón. Habían pasado 27 minutos del primer tiempo.

A Mali se le hizo cuesta arriba la reacción cuando al final de la etapa inicial fue expulsado el capitán, Yves Bissouma, que había sido amonestado por una falta contra Sadio Mané y recibió una segunda tarjeta amarilla por una infracción en perjuicio de Idrissa Gueye. Esa roja fue la tercera que recibió Mali en cinco encuentros y la selección se despidió del certamen sin triunfos.

Senegal desperdició en el segundo tiempo más oportunidades, incluido un remate de Mané atajado por Diarra en el tiempo adicional. Los campeones de 2021 esperan por el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Egipto, que se enfrentarán este sábado.

🇸🇳 Iliman Ndiaye profite d'une boulette du gardien du Mali et ouvre le score pour le Sénégal ! pic.twitter.com/uJnwe7opp2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026

En el segundo turno, Marruecos se mostró sólido en defensa y eficaz en el arco ajeno para dejar en el camino a los cameruneses. Tras ser primero cómodamente en el grupo A y superar a Tanzania en los octavos de final, el anfitrión superó otra instancia al marcar en momentos determinantes del juego.

Con un cabezazo de pique al suelo al anticipar en el primer palo, Brahim Díaz puso en ventaja a Marruecos a los 26 minutos. El delantero de Real Madrid acumula cinco tantos en el torneo y se convirtió en el primer jugador en los últimos 57 años en marcar en sus primeros cinco partidos de la Copa: hizo un gol en cada encuentro.

🇲🇦 Brahim Diaz qui ouvre le score pour le Maroc après un corner d'Achraf Hakimi et une tête d'Ayoub El Kaabi !!

C'est son 5ème but en 5 matchs ! pic.twitter.com/JK5GIBVt7T — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026

Ismael Saibari sentenció el duelo a 16 minutos del final, tras otra jugada de pelota parada: recibió por detrás de todos en un tiro libre desde la derecha y resolvió fuerte, también con una definición cruzada, en este caso, de zurda.

Para su semifinal del miércoles, el local conocerá este sábado cuál será su rival: se tratará del vencedor de Argelia vs. Nigeria, que se desarrollará en el primer turno de la jornada en Marrakesh. La antesala de ese cruce está marcada por especulaciones sobre conflictos internos que involucran al delantero nigeriano Victor Osimhen y reportes de que los jugadores no reciben sus pagos. El DT interino Éric Chelle no quiso comentar nada este viernes sobre esos informes que fueron públicos y dijo que esas preguntas deben ser formuladas a la Federación de Fútbol de Nigeria.