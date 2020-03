Zlatan Ibrahimovic podría anunciar su retiro aunque tiene ofertas para seguir

Los clubes de la mayor parte del mundo se encontraron con un gran problema a raiz de la suspensión temporal del fútbol por la pandemia del coronavirus que se trata de ver cómo seguirán pagándole los sueldos a los jugadores, pero otro conflicto que aparece en puerta es que varios de ellos finalizan sus contratos en el mes de junio y sin que los campeonatos lleguen a su fin.

El Diario italiano La Gazzetta Dello Sport fue quien se hizo se de este problema y menciona que una de las figuras del fútbol mundial podría no regresar al ruedo y se trata de Zlatan Ibrahimovic a quien se le vence su contrato con Milan en el mes de junio y no lo renovó porque, según el medio de Italia, el sueco dijo que el equipo no es tan competitivo como esperaba y culpa a la dirigencia de esto. Además, semejante parate es perjudicial para un profesional de 38 años, por lo que su vuelta podría ser en un nivel más bajo que el cotidiano.

Zlatan no quiso renovar su contrato con Milan echándole la culpa a la dirigencia de no haber armado un equipo competitivo Fuente: AFP

Está claro que este delantero estrella tiene ofertas. Una de ellas es la de Monza, club de la Serie C que está bajo el mando del ex presidente italiano Silvio Berlusconi y que ya lo tiene en carpeta para llevarlo como refuerzo. Además, el entrenador, Cristian Brocchi, quien fuera compañero de Ibrahimovic en Milan y que pretende al sueco para su equipo manifestó: "Los tifosi del Monza se equivocan si piensan que fichar a Ibrahimovic es imposible. Tenemos un club con ambición y fuerza, es un privilegio".

Vale destacar que el atacante regresó a Milan a finales de 2019 luego de haber tenido ya un paso por el club italiano intentando alargar su rica trayectoria, en la que vistió las camisetas de Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United y Los Angeles Galaxy donde ha ganado casi todo.

Irahimovic regresó a Milan a fines del año pasado y su contrato se finaliza en junio Fuente: AFP

La Serie A se encuentra detenida por tiempo indefinido y hay dirigentes que ya estudian la posibilidad de cancelar la temporada y retomar la actividad en la campaña 2020/21. Pero la duda pasa por qué hacer con los descensos, ascensos y a qué equipo darle el Scudetto. Por ahora, la Juventus lidera la liga con 63 unidades, uno más que Lazio, a falta de 12 fechas para el final.