Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

Alejandro Veiga, prosecretario de Boca, habló el martes sobre el estado de salud del entrenador xeneize Miguel Ángel Russo. En declaraciones radiales, el dirigente del club de la Ribera dijo que en la institución no se hacen los “distraídos” ni desconocen que el ex DT de San Lorenzo transitó una enfermedad.

Russo fue diagnosticado en 2017 con cáncer de próstata, mientras se desempeñaba como entrenador en Millonarios de Colombia. Con el tratamiento adecuado junto a reiteradas intervenciones, el referente de 69 años logró sobreponerse y continuar su carrera como director técnico. No obstante, en el último tiempo, se percibieron signos de fragilidad física, lo que encendió las alarmas y dio lugar a especulaciones.

Frente a ello, Veiga dijo en diálogo con Boca de Selección: “Yo en Miami, Estados Unidos -donde se celebró el último Mundial de Clubes- lo ví muy bien, muy metido y muy contento. Pero tampoco me puedo hacer el distraído. Es un hombre que está transitando una enfermedad, luchando contra eso hace tiempo”.

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Miguel Ángel es un hombre amado por la gente de Boca. Hay consenso general de que a Miguel se lo quiere en el club. Ahora, yo pienso que deberá analizar Miguel si está fuerte como para Seguir. En Boca, así como le fue a buscar para que dirigiera el equipo, creemos que él nos puede dar una salida futbolística”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista, el prosecretario del conjunto azul y oro habló sobre las críticas hacia la gestión de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, reproches que fueron en aumento tras la eliminación de Boca en Copa Argentina y en medio de una racha de doce partidos sin ganar en tiempo regular.

“Yo vivo todo esto como cualquier hincha de Boca: con angustia. Pienso que las rachas que empiezan también se acaban. Vi algo diferente con Racing. Estoy con la esperanza de que esto se sostenga”, aclaró en principio.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme GALO PAGUAY - AFP

Y completó: “Me duelen a veces las críticas absurdas. Podes decir que se equivocó en traer un jugador o un técnico. Pero las cosas que están diciendo de Román y la familia, eso duele. Román tiene el cuero duro y está acostumbrado a lidiar con enemigos que hace mucho que los tiene. Te tenes que endurecer acá o te vas a tu casa”.

El último en hacer comentarios sobre el estado de Russo había sido su hijo Ignacio, atacante de Tigre. También en declaraciones radiales, desmintió todo tipo de versiones sobre el estado físico de su padre: “Está bien de salud, está contento, está feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así”.

“Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo. Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen”, culminó el futbolista que también jugó en Rosario Central, Chacarita, Patronato e Instituto durante su paso por DSports Radio.