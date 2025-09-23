Un exjugador de Arsenal sufrió una dura lesión y quedó en coma inducido

El club inglés Chichester City, que milita en la liga regional Premier Isthmian, informó a través de sus redes sociales que el jugador Billy Vigar -exfutbolista de Arsenal Football Club- quedó internado en coma inducido con cuidados intensivos después de chocar contra un muro en el partido de este sábado frente a Wingate & Finchley. Desde el equipo comunicaron que el futbolista está recibiendo un tratamiento y que, aunque todo salga bien, la recuperación “será larga”.

“Chichester City Football Club puede confirmar que el sábado 20 de septiembre uno de nuestros jugadores sufrió una lesión grave en nuestro partido en Wingate & Finchley. En este momento el club no hará más comentarios”, expresó la institución este domingo en un primer momento.

Luego, este lunes, el club volvió a emitir un comunicado y contó que se trata de Vigar y dio detalles sobre el estado de salud del jugador. "Billy sufrió una lesión cerebral grave y se encuentra en coma inducido en cuidados intensivos, recibiendo el mejor tratamiento posible. Es demasiado pronto para predecir el desenlace, e incluso si todo sale bien, la recuperación será larga“, afirmó y manifestó que todo el club le envía sus cariños.

El mensaje que compartió Chichester City

Tras los comunicados, distintos equipos de la liga inglesa expresaron su apoyo a Vigar y a Chichester City. Uno de ellos fue Arsenal, donde el delantero de 21 dio sus primeros pasos. “Te deseamos una pronta recuperación, Billy. Todos en Arsenal envían amor y apoyo a Billy y sus seres queridos en este momento difícil“, escribió la cuenta oficial del conjunto londinense en respuesta al comunicado sobre su lesión.

También se pronunció el club Brighton Albion, de la Premier League, que indicó: “Enviamos todo nuestro amor a Billy, su familia y amigos y a todos en Chichester City”. Se solidarizaron, además, desde Brentwood Town, Carlisle United, Bromley, Shoreham y Worthing, entre muchos otros equipos.

Vigar nació el 22 de octubre de 2003 y comenzó su carrera futbolística en Arsenal, club al cual llegó a los 17 años y con el que firmó su primer contrato profesional en 2022. Dentro de las fases juveniles también jugó en Derby Country. Sin embargo, sin lugar en el conjunto de Londres, se fue a Eastbourne, Hastings United y, posteriormente, a Chichester.

Por su parte, el club se fundó en 1873 como Chichester Football Club y añadió el título de “City” a su nombre en 1948, según su sitio oficial. Tras una fusión milenaria con el Portfield FC, el club pasó a llamarse Chichester City United FC y en 2004 Adie Girdler y su asistente Gary Brockway llevaron al equipo a su primer título de la Sussex County League desde 1980. En tanto, al comienzo de la temporada 2009-2010, tras conversaciones con el Consejo del Distrito de Chichester, se acordó volver al nombre de Chichester City FC porque reflejaba más claramente al club y a la ciudad.

La sede original del club era Priory Park, pero se trasladó a Oaklands Park a principios de los años cincuenta. En 1960, Chichester consiguió su primer título de la Liga del Condado de Sussex y lo retuvo la temporada siguiente. Compartió la Copa RUR de Sussex con Brighton & Hove Albion tras un empate 2-2 y alcanzó la primera ronda de la FA Cup, donde perdió 11-0 ante Bristol City