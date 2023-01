Un futbolista español pagó una cláusula de 500 mil euros para dejar un club de Primera y volver a una de tercera

escuchar

Dicen que uno siempre vuelve al primer amor y ¿por qué no podría replicarse esta frase en el mundo del fútbol? Lucas Pérez es un delantero español que tomó una decisión más que importante en su vida deportiva: pagó medio millón de euros por la cláusula de rescisión de su propio contrato con el Cádiz FC, donde era figura como goleador, para jugar en el Deportivo La Coruña, que milita en la tercera división. “Lo que hago es venir a casa, que es donde quiero estar”, enfatizó el futbolista de 34 años.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Vengo a una situación compleja. Se lo contaba a varios compañeros del Cádiz, vengo al proyecto más difícil de mi carrera, a intentar ayudar a devolver al equipo de mi ciudad a la Liga Profesional”, fue una de las primeras declaraciones que dio Pérez en la rueda de prensa sobre su retorno a la ciudad de La Coruña, en Galicia.

A ilusión e as bágoas dun neno ao volver a casa coa familia. Isto é o #Dépor, isto é o #Deportivismo, sentimento de Primeira 💙 #ONosoCompromiso pic.twitter.com/2FARcLqYFn — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 3, 2023

Pérez fue, hasta hace unos pocos días, uno de los delanteros titulares indiscutidos de Cádiz, con el que convirtió tres goles en la presente temporada de La Liga. De hecho, la última anotación la había concretado el pasado viernes 30 de diciembre, en el empate en 1 ante Almería.

El jugador agradeció a Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, y contó cómo se gestó el pase: “‘Oye Presi, para mí lo mejor sería que el Cádiz permaneciera en Primera División y yo ir a jugar el playoff con el Dépor’. Empezó todo como una pequeña broma. El Presidente me dijo que ‘si mi ilusión era volver al Deportivo, me dejaría’”. Y así fue que la negociación avanzó. Pérez pagó una cláusula de salida de 493.000 euros con su propio dinero y fichó por el club de Riazor.

Al jugador se lo veía entusiasmado durante la presentación. Claro que no será una situación fácil de llevar. El “Dépor”, como es conocida la institución, tiene como objetivo retornar a La Liga española, una de las más competitivas del mundo y actualmente está a cuatro puntos del puntero. “Cuando me dicen ‘vas a jugar Primera RFEF (Tercera División)’, es que yo no lo veo así. Voy a jugar al Dépor”, resaltó Pérez.

Fue en el año 2014 que el goleador pudo cumplir su sueño de jugar en el Deportivo La Coruña, el club del cual es aficionado de joven y que había tenido mucha relevancia en La Liga local a comienzos de los 2000, momento en el que llegó a ser campeón y alcanzó instancias decisivas en la Champios League.

Lucas Pérez fue presentado de forma oficial en el Deportivo La Coruña en las últimas horas en un acto imponente en Riazor. Más de 7000 personas asistieron al estadio para ver el regreso del futbolista que regresa al club de sus amores, a su casa, para intentar devolverlo a Primera División (la última temporada que estuvo fue 2017 - 2018).

