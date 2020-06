Dele Alli, figura del Tottenham, se perderá un partido en la reanudación de la Premier por una falta estólida. Crédito: AFP

El futbolista de la Premier League Dele Alli fue finalmente multado con 50.000 libras y la suspensión de un partido por burlarse del coronavirus al publicar hace unos meses un video de tintes racistas en el que se burlaba de una persona asiática en un aeropuerto.

El mediocampista del Tottenham Hotspur tendrá que pagar por reírse de la pandemia, una decisión de la federación de fútbol inglesa (FA, por sus siglas en inglés), que además estableció que el futbolista de 24 años tendrá que asistir a un curso educativo.

En este sentido, Alli se perderá el primer partido del Tottenham , luego del parate por coronavirus , que será en contra el Manchester United el próximo 19 de junio.

"El jugador del Tottenham Hotspur negó que su publicación fuera en contra de las normas de la FA, al insultar, proferir improperios o desprestigiar el juego, constituyendo un incumplimiento agravado, definido en las reglas de la FA, ya que incluía una referencia, expresa o implícita a la raza, el color, el origen étnico o la nacionalidad", manifestó la FA en un comunicado.

La disculpa de Dele Alli también generó polémica

"En respuesta a la decisión de la FA (Asociación de Fútbol Inglesa, según sus siglas en inglés) me gustaría disculparme nuevamente por cualquier ilícito causado por mi comportamiento el 6 de febrero. Fue una broma extremadamente mal juzgada sobre un virus que ahora nos ha afectado más de lo que podríamos haber imaginado", dijo Alli, en un texto publicado en su Twitter.

Lo que generó controversia es que Alli subrayó la fecha: 6 de febrero . "Subrayar '6 de febrero' suena como si estuviera diciendo: 'Esto fue hace mucho tiempo, no sé por qué todos se preocupan tanto por esto'. Amigo, si no podés disculparte bien, entonces no te molestes ", comentó un usuario.

Más allá de este cuestionamiento, la disculpa de Alli dice también: "Estoy agradecido de que la FA haya confirmado que mis acciones no fueron racistas porque desprecio el racismo de cualquier tipo. Todos debemos ser conscientes de las palabras y acciones que usamos y cómo pueden ser percibidas por otros".