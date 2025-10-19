Se suspendió un partido de la Primera Nacional por amenazas al árbitro ¡adentro del vestuario!

Una situación increíble se vivió en Jujuy. En el duelo de ida entre Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn correspondientes al reducido por el segundo ascenso desde la Primera Nacional a la Liga Profesional, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido luego de que, según dijo, recibió amenazas por parte de directivos del club local. Todo se habría generado por algunos fallos polémicos que perjudicaron a los locales pese a que se imponían por la mínima diferencia.

Gimnasia ganaba el partido 1 a 0 con el gol marcado por Alejandro Quintana a los 42 minutos y luego del descanso los equipos no salían a disputar el segundo tiempo. Pasaron más de 20 minutos y no había novedades. Los hinchas se preguntaban qué sucedía... Los futbolistas aguardaban en el túnel para salir a jugar la segunda etapa, pero los árbitros no. Desde la transmisión oficial informaron que el juez Comesaña pidió reunirse con los presidentes de ambos equipos. Algunos minutos después, los jugadores salieron a la cancha, pero no había comunicación oficial y todo era incertidumbre.

Los minutos seguían pasando en el estadio 23 de agosto de la ciudad de San Salvador de Jujuy hasta que trascendió la información, por parte de Ricardo Sastre, presidente del equipo visitante: miembros de la dirigencia de Gimnasia habrían increpado y amenazado al juez del partido en la zona de vestuarios. Esto motivó la suspensión definitiva del choque que ganaba Gimnasia en su estadio. Algunos jugadores volvieron al vestuario y preguntaban qué estaba pasando, otros seguían en el campo de juego.

🇦🇷🚨 ¡ESCÁNDALO: EL ENCUENTRO ENTRE GIMNASIA DE JUJUY Y DEPORTIVO MADRYN FUE SUSPENDIDO POR PRESUNTAS AMENAZAS AL ÁRBITRO, LUCAS COMESAÑA!#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/156yTWh7vf — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2025

Luego de varios minutos de incertidumbre, Comesaña habló con la transmisión oficial de TyC Sports y contó lo sucedido: “El partido está suspendido, porque sufrimos, dentro del vestuario mismo, amenazas de dirigentes del equipo local. Todos están identificados. Tenemos que hacer la denuncia, no sólo fue a mí, sino a todo el equipo arbitral. Hablaremos con el tribunal de disciplina, también hablamos con los dos presidentes y los dos capitanes”. Teniendo en cuenta que en esta instancia de la Primera Nacional los cruces son de ida y vuelta, habrá que ver cómo sigue disputándose este encuentro, los restantes 45 minutos: “Elevaremos el informe y resolverá el tribunal de disciplina. Seguramente también haremos la denuncia policial”, cerró el árbitro.

La primera parte del partido tuvo algunas jugadas polémicas que habrían sido lo que enojaron al público local y también derivó en estas amenazas por parte de los directivos del Lobo jujeño. Cuando se jugaban 13 minutos, Bruno Palazzo, lateral de Gimnasia, envió un centro al área y la pelota pegó claramente en el brazo de Diego Martínez, defensor de Deportivo Madryn. Comesaña no cobró lo que debía ser penal para los locales.

Pero el enojo siguió con la expulsión de Matías Noble. El volante local recibió la primera amarilla a los 23 minutos por una pierna en alto ante un rival y la segunda amonestación por una infracción que derivó en roja a los 48 minutos. A partir de allí, el clima se puso muy tenso en el campo de juego y Comesaña se retiró rodeado de futbolistas y allegados del Lobo. Vale destacar que en esta instancia de la Primera Nacional no hay VAR, al igual que en la temporada regular.

😳 Esta MANO no sancionó Comesaña como PENAL para Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/dr06uKXJ7k https://t.co/G7vmxfsAKP — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 19, 2025

Luego de escuchar lo dicho por el árbitro, Walter Morales, Presidente de Gimnasia también se refirió al tema: “Le pido disculpas a la gente del fútbol y a todos los hinchas y socios del club. Esto escapa de cualquier pensamiento del ser humano, estoy triste por esta situación, nosotros consideramos que en muchas canchas se insulta, pero según el árbitro pasaron cosas en el pasillo o ingreso al vestuario. No sabía qué pasaba, pero le pedí disculpas. Luego hablamos, le garanticé la seguridad, hasta le ofrecí llevarlo yo hasta el aeropuerto”.

Luego, expresó lo que harán puertas para adentro: “Nos pondremos a ver si es verdad y tomaremos medidas pertinentes desde el club. No tengo conocimiento de eso, sólo de lo que me dijo el árbitro. Después de 45 minutos no se puede discutir futbolísticamente qué pasó, lo del penal que no se cobró, por ejemplo, pasa en todos los partidos”, manifestó.

🗣️ Las disculpas del presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, tras la suspensión en el entretiempo del encuentro ante Deportivo Madryn. Lucas Comesaña, árbitro del encuentro por la Segunda Fase del Reducido, denunció amenazas de los dirigentes del club local. pic.twitter.com/6ExSmKhvvo — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2025

Vale destacar que la designación del árbitro Lucas Comesaña generó controversia para este partido, ya que trascendió que habría estado presente en el encuentro anterior de Deportivo Madryn, que fue la final por el primer ascenso el último sábado en la cancha del Platense ante Gimnasia de Mendoza, que logró el ascenso a Primera división. Algunos periodistas nacionales sugirieron que su presencia podría beneficiar al conjunto del sur, lo que alimentó el debate entre hinchas y analistas en la previa del encuentro.

Con todo muy reciente, desde AFA se espera una intervención inmediata, ya que los hechos denunciados son de extrema gravedad institucional y podrían derivar en sanciones severas para el club jujeño, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. Por el momento, no hay fecha de reanudación confirmada, y se aguarda el informe oficial del árbitro y las decisiones que tomen las autoridades del fútbol argentino en las próximas horas.