Un partido que paraliza a la Champions: Atlético de Madrid juega con Arsenal en Londres

La Champions League regresa este martes después de tres semanas de inactividad, con nueve encuentros -uno, sobresaliente- y el habitual protagonismo de un buen número de campeones del mundo. “Nosotros tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerles daño. Con un ritmo de juego seguramente alto. Visualizamos un partido con intensidad”, advirtió Diego Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid, que juega desde las 16 con Arsenal, puntero en la Premier League (19 puntos), también arriba en la Champions (6).

Julián Álvarez se consolidó como pieza clave del Atlético de Madrid, pero el club aún necesita demostrar al jugador de la selección argentina que pertenece verdaderamente a la elite europea y que puede satisfacer sus ambiciones, ante múltiples rumores de una salida próxima.

Julián Alvarez, descontracturado en la previa HENRY NICHOLLS - AFP

La visita de los rojiblancos a Arsenal, semifinalista de la temporada pasada en la Champions, es una excelente oportunidad para poner a prueba el valor del club en la escena europea.

El equipo de Diego Simeone lleva seis partidos invicto en todas las competiciones desde su última derrota, precisamente en otra visita a Inglaterra, un 3-2 frente al Liverpool en Anfield en septiembre en la primera jornada de la Champions.

El gol del neerlandés Virgil van Dijk en el descuento dejó al Atlético con una sensación familiar de hundimiento y agravó su mal comienzo en La Liga, tras una pasada campaña sin trofeos.

En los días posteriores hubo especulaciones de que Barcelona estaba interesado en fichar al atacante argentino en la próxima ventana, como reemplazo del veterano Robert Lewandowski. “La gente siempre habla. Mi objetivo es mejorar cada día, dar lo mejor de mí por el club, ayudar a mis compañeros y ganar aquí”, afirmó Alvarez, sin avivar los rumores ni desmentirlos por completo.

El Atlético pagó 85 millones de euros (99 millones de dólares) al Manchester City en junio de 2024 y anotó 29 goles en su primera temporada. La influencia de Antoine Griezmann en el equipo disminuyó y Alvarez tomó las riendas, especialmente en la segunda mitad del curso.

Además, el delantero vio cómo se le anuló un penal de manera controvertida en la tanda decisiva contra el Real Madrid en los octavos de final de la Champions de la temporada pasada, que acabó en la eliminación del Atlético y precipitó el colapso de su campaña. Días atrás, fue la figura de un inesperado 5-2 sobre el mismo cotizado rival, en un partido por el campeonato.

El delantero, además, advirtió que el cuadro colchonero se encuentra en un momento en el que puede vencer a cualquiera. “Podemos enfrentarnos y ganarle a cualquier equipo. Tenemos un grandísimo plantel. La verdad que no arrancamos de la mejor forma pero creo que ahora el equipo está muy bien”, afirmó Alvarez en la rueda de prensa previa.

“El equipo fue de menos a más y ahora estamos en gran forma para competirle a cualquiera”, insistió la Araña, antes de subrayar que deja de lado los elogios personales. “Obviamente uno se pone objetivos pero yo no pienso más allá de lo que se dice de mí, siempre trato de entrenar al máximo, ayudar a mis compañeros, tratar de rendir lo mejor posible y, de esta forma, voy a crecer como jugador. También me ayudan a crecer como persona”, sentenció.

🚨💣ÚLTIMA HORA: Tremendo enfado del Atlético de Madrid al no haber agua caliente en el Emirates.



La expedición rojiblanca se tuvo que marchar al hotel para ducharse tras el entrenamiento.



Se ha puesto una queja formal a la UEFA. @medinamarca pic.twitter.com/A9RHroPkFl — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) October 20, 2025

Al mismo tiempo, una situación extraña ocurrió este lunes, según cuenta un informe de Marca. Diego Simeone y los jugadores hicieron ejercicios livianos en el Emirates, pero después del cierre del entrenamiento no pudieron ducharse ya que no había agua caliente en el estadio de Arsenal.

Una situación que sorprendió a los rojiblancos, en medio de una lluvia durante buena parte de la práctica. Luego de mostrar su repudio a la situación, se desplazaron al hotel para higienizarse.

La mala energía se trasladó en todo el ambiente, ya que un recinto moderno como el Emirates y en un torneo como la Champions no disponga de algo elemental. Y eso que desde que llegaron al estadio, pasadas las 17.30 de Londres, advirtieron a los empleados ingleses de que no había agua caliente. Y no lo pudieron solucionar.

La indignación llevó al Atlético a enviar una protesta oficial a la UEFA, que organiza la competencia.

Risas de Diego Simeone, en la charla con los medios HENRY NICHOLLS - AFP

“Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno con un patrón de juego y unas características del manejo del juego increíble. Tienen una identidad que no la negocian, al revés, la van mejorando fichando lo que necesitan. Han peleado las últimas ligas hasta el final demostrando la identidad que tiene el equipo. Mañana seguro que viviremos un partido con mucho ritmo”, comentó el Cholo, más allá de los contratiempos vividos en la cancha.

“Lo bueno en la vida es que se generan opiniones de todo. Nosotros sabemos nuestro camino, sabemos a lo que jugamos. Hemos ido evolucionando y venimos con la ilusión de lograr una victoria de visitante y en Champions, que la necesitamos”, advirtió el conductor.