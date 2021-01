El segundo gol de Zlatan, un zurdazo cruzado, inatajable Fuente: AFP

Milan tiene 43 puntos y es el líder de la Serie A. Acaba de superar a Cagliari por 2 a 0 como visitante, le lleva 3 unidades a Inter, el rival de toda su vida y... 10 a la Juventus de Cristiano Ronaldo, que tiene un encuentro menos. Pero todo eso, en realidad, es irrelevante. O, al menos, no tiene tanta importancia, si la mirada se concentra en quién lleva al gigante al Olimpo, de donde nunca debió bajar. Zlatan Ibrahimovic va a cumplir el 3 de octubre... 40 años.

El resumen de su unipersonal

Y parece un niño, con una pelota nueva. Es la figura de Europa. Ni el portugués, ni Leo Messi, que anda fastidioso y de capa caída. El sueco debutó el 19 de septiembre de 1999 con 18 años en Malmö. Y ahora lleva 12 goles en 8 partidos en el Calcio.

Un penal con potencia, un zurdazo cruzado, con clase. Zlatan desafía al tiempo. Juega con el reloj de la eterna juventud. Ya lo había contado meses atrás, cuando se comparó con una película maravillosa.

Ibrahimovic, con clase, marcó el primer gol, de penal Fuente: AFP

Benjamin Button no es un bebe como tantos otros. A diferencia de los recién nacidos, llega al mundo con la apariencia de un anciano de 80 años. El tiempo no pasa igual para Benjamin: cumple años para atrás, es cada día más joven. Brad Pitt fue el protagonista de El curioso caso de Benjamin Button, una brillante película de 2008 dirigida por David Fincher, candidata a 13 premios de la Academia. En el campo de juego, hay un crack, un fuera de serie, que confirma la teoría: la realidad supera a la ficción. "Soy como Benjamin Button. Nací viejo, pero siempre estando joven, nunca viejo", bromeaba Ibrahimovic -siempre se ríe-, que sigue brillando como una promesa en Milan. Desafía en los nostálgicos, entre destrezas y goles, el reinado natural de Messi y Cristiano.

Un fuera de serie, que hasta le gana en velocidad a los jóvenes Fuente: AFP

"Convertir un gol es siempre positivo, es siempre bueno. Así ayudo al equipo, pero no me interesa si mi gol es más rápido o si tengo algún récord. Espero poder continuar así, con fuerza para marcar goles, porque al final del encuentro me canso un poco. Porque dicen que estoy viejo, pero en realidad estoy calentando", se burlaba, colosal, provocador. El tiempo transcurre para todos. Menos para el sueco.

En la portada del club

Después de la cuarentena y de una incómoda lesión en el sóleo, anotó 7 goles y aportó 4 asistencias en el gigante que consiguió 9 triunfos, cuatro empates y alcanzó la clasificación para la Europa League, todo un mérito. La poesía de Zlatan se sustentaba en datos, en números: 11 goles y 5 asistencias en 20 partidos en 2020; el jugador más veterano (38) con más de 10 goles en una misma temporada en el Calcio. Y en la nueva temporada, brilla más que nunca. El artillero es Cristiano, con 15. Pero, si sigue así, ya lo va a alcanzar...

