Una futbolista brasileña denunció acosos en su etapa en Barcelona: “Estuve completamente expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas”

La brasileña Giovana Queiroz, popularmente conocida como Gio en el mundo del fútbol femenino, que juega cedida a préstamo en Levante por el Barcelona, sacudió los cimientos de la liga de España al publicar una carta abierta al presidente del Barça (Joan Laporta), en la red social Twitter, denunciando haber sufrido “conductas abusivas” en el club catalán.

Queiroz llegó a Barcelona en julio de 2020, con solamente 17 años. “Los primeros meses en el club fueron importantes en el proceso de adaptación. Estaba en una buena dinámica hasta que me llegó la primera convocatoria de la Selección Brasileña. A partir de ese momento comencé a recibir un trato distinto dentro del club” , narra la futbolista paulista.

Y prosigue: “Recibí indicaciones de que jugar en la Selección Brasileña no sería lo mejor para mi futuro dentro del club. A pesar del desagradable y persistente acoso, no le di mucha importancia y atención al asunto (...) Con el tiempo, las embestidas comenzaron a realizarse a través de otros mecanismos de presión dentro y fuera del club. Me estaban acorralando de una manera abusiva para que renunciara a defender a la Selección Brasileña. Se utilizaron métodos arbitrarios con el claro objetivo de perjudicar mi vida profesional dentro del club (las pruebas son parte de la denuncia).

Primero gol com a amarelinha 💛💚 pic.twitter.com/uDUBdN9PwW — Gio 🇧🇷 (@gio9queiroz) November 26, 2021

Según denunció la deportista, en febrero de 2021 fue “sometida a un confinamiento ilegal por parte de la jefe de los servicios médicos del club”. Esta persona afirmó que la brasileña fue contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19, aunque la sospecha de la jugadora de hizo presente. Como dudaba de lo que decía la médica de Barcelona, se comunicó directamente con el Departamento de Salud de Catalunya y pidió aclaraciones. “La respuesta fue clara y contundente. Mi caso no era ni podía ser considerado como contacto estrecho según el protocolo sanitario vigente”.

“Al cuestionarla, ella respondió: ‘Tu caso es distinto. Fui autorizada a hacer un confinamiento especial para ti’. Yo, indignada, aún pregunté: ‘¿Cómo especial?’. Ella evitó el tema y nunca me contestó!”, prosiguió explicando Queiroz. “Me encerraron ilegalmente y no pude salir de casa. No podía entrenar ni tener una rutina normal. Estaba devastada. Esa arbitrariedad supuso también no viajar con el equipo a la final de la Copa de la Reina”.

Futbolista brasileña Giovana Queiroz con Leo Messi, cuando ambos estaban en Barcelona. @gio9queiroz

La futbolista asegura en su carta que cumplió con el confinamiento y acudió a una convocatoria con Brasil con sus PCR negativas. A la vuelta, le acusaron de una grave indisciplina por incumplir el confinamiento, de viajar sin autorización del club y le amenazaron con ser apartada por parte del director del club. “Entré en pánico. Temí por mi futuro. Había participado en las campañas de la Fundación Barça para la aprobación de la Ley de Protección de Menores contra la Violencia y, al mismo tiempo dentro del club, yo estaba totalmente desprotegida. Volví a casa completamente destrozada. Lloré muchas veces. Sentí un enorme vacío. No tenía fuerza para luchar por mis derechos. A partir de ese momento, mi vida cambió para siempre. Estuve completamente expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas durante meses dentro del club” .

En la última parte asegura que el abuso y la violencia psicológica fueron en aumento. “Se hicieron más intensos y destructivos”, añade. Y también apunta a estas actitudes como algo tóxico y estructural “de una sociedad patriarcal” además de pedir cierta restitución al club blaugrana.

Futbolista brasileña Giovana Queiroz, denunció acoso en Barcelona. @gio9queiroz

“También deseo que el club, a través de su presidente, se comprometa a implementar medidas efectivas para combatir el problema evidente y bien documentado del abuso moral, el acoso laboral y la violencia psicológica contra las mujeres”, concluyó la futbolista.