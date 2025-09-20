Unión no pudo con Independiente Rivadavia en un partido de alto vuelo y un golazo de taco

Unión juega muy bien. Leonardo Madelón, su creador, dejó atrás el pragmatismo de toda su vida y apuesta al ataque; más y mejor. El equipo tatengue es el líder de la Zona A, con 16 puntos. Independiente Rivadavia, su adversario, es uno de los más flojos de la zona, pero tiene armas e intérpretes para creer en una levantada vertiginosa.

Entre los dos, en Sante Fe, crearon un espectáculo atrapante, digno de mejores ligas que la argentina. Fue 2-2: pudo haber ganado Unión por una diferencia clara: dispuso de 13 remates contra 6 de la Lepra, preparado mentalmente para el contraataque. Entre todos, un gol.

El grito de Alex Arce, el definitivo 2-2, fue una obra maestra: un taco en el aire, para sorpresa de todos. El delantero paraguayo, de 30 años, volvió luego de cuatro partidos, ausente por una lesión y por la fecha FIFA.

En el partido disputado en el estadio 15 de abril, Mauro Pittón, en contra, abrió la cuenta para la Lepra, a los 12 minutos de juego; Cristian Tarragona, de penal, puso el empate a los 42.

En la segunda mitad, el paraguayo Iván Villalba anotó también en contra a los 9 minutos y adelantó al Tatengue y su compatriota Alex Arce puso el 2-2 definitivo a los 19.

Una lesión muscular sufrida ante Estudiantes en La Plata y la posterior convocatoria a la selección de Paraguay, provocaron que el goleador no pudiera jugar para la Lepra los encuentros ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura y Tigre, por la Copa Argentina.

El delantero, de 30 años, volvió a Mendoza con el envión anímico de haber dejado atrás la lesión y también de haber obtenido la clasificación al Mundial 2026. Además, actuó unos minutos ante Ecuador por las Eliminatorias.

Lucas Arce tiró UN TACO para poner el 2-2 definitivo de Independiente Rivadavia frente a Unión en el #TorneoClausura.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Carol Madelón alcanza lo más alto de su zona, un punto por encima de Barracas Central que perdió con Sarmiento y tres por encima de Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero (juegan entre ellos) y Banfield, los únicos que pueden alcanzar a los santafesinos en esta fecha.

Luego del encuentro, el DT no se mostró disconforme. “Hablé con Berti luego del partido. Fuimos dos equipos que atacamos con nuestras propias herramientas, que no son las mismas. Nosotros jugamos bien por abajo, pero no cuando tiramos pelotazos, cuando saltamos líneas. Perdíamos bien, luego pasamos a ganar bien y nos empataron con un accidente”, señaló el DT.

Y fue más allá: “Unión no tiene que confundirse. Nosotros seguimos pensando en sacar ventaja en la tabla anual. Ese sigue siendo nuestro objetivo”.

En la próxima fecha, Unión visitará a Banfield, este viernes, a las 19, en el estadio Florencio Sola. El conjunto conducido por Alfredo Berti se mantiene en el decimotercer puesto con 9 unidades, lejos de la zona de copas internacionales. En la próxima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán, el domingo, desde las 18.30, en el estadio Bautista Gargantini.

