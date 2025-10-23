Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

En una previa con clima hostil, Lanús enfrenta a Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de llevarse un buen resultado para el partido de vuelta en Argentina. En su llegada al estadio Nacional de Santiago, el micro que transportaba al plantel argentino fue atacado con piedras en las inmediaciones y sufrió la rotura de uno de sus vidrios. Aunque no se registraron heridos, el episodio encendió las alarmas en la delegación. A pesar de la gravedad de la situación, el partido no fue suspendido.

El entrenador Mauricio Pellegrino, eligió estos once para salir al campo de juego: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz (C), José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.

Por su parte, el entrenador de la U de Chile, también argentino, Gustavo Álvarez, forma con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Franco Calderon, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Charles Aránguiz (C), Matías Sepulveda; Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

El violento ataque al micro de Lanús ocurrió en la previa del encuentro: mientras el ómnibus se acercaba al estadio, recibió varios piedrazos que provocaron la rotura de un ventanal. Eduardo Salvio, uno de los referentes del equipo argentino, difundió en sus redes sociales una imagen de uno de los cascotes y apuntó directamente contra los hinchas locales: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡¡Lamentable!! ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, escribió.

El partido, que se juega a puertas cerradas por sanción de la Conmebol a raíz de los incidentes protagonizados por los hinchas chilenos en Avellaneda durante los octavos de final ante Independiente, se disputa bajo un fuerte operativo de seguridad. Este mismo jueves, el Ministerio de Seguridad de la Argentina había anunciado la prohibición de ingreso a estadios nacionales para más de 80 simpatizantes de Universidad de Chile.