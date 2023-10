escuchar

Uruguay y Brasil se miden este martes en el estadio Centenario de Montevideo en el encuentro más atractivo de la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El duelo, en la antesala del choque entre Perú y la selección argentina, se disputa desde las 21 (hora argentina) con arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El encuentro se transmite en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se dispone el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.0 contra 4.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.60.

Brasil es el favorito al triunfo en el duelo ante Uruguay, según las apuestas Andre Penner - AP

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa consiguió un empate contra Colombia como visitante en Barranquilla en su anterior presentación y acumula, en total, cuatro unidades, por lo que busca una victoria que lo catapulte a los primeros puestos. El entrenador argentino puede contar con el defensor Matías Viña, quien cumplió su fecha de suspensión y está entre los titulares.

El elenco de Fernando Díniz es el único escolta de la albiceleste en la tabla de posiciones tras ceder dos unidades contra Venezuela, que le igualó sobre el final 1 a 1 y le privó de su tercera alegría seguida. Ante la Vinotinto, el combinado carioca no estuvo certero en la definición y lo terminó pagando caro, pero no es una preocupación porque con delanteros de la talla de Rodrygo, Neymar, Vinicius Jr. y Richarlison el DT es optimista en que la suerte cambiará. Quien no está a disposición es Danilo, que se lesionó en el último cotejo.

Probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet o Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Matías Viña, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Brasil: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães y Neymar; Rodrygo, Vinicius Jr. y Gabriel Jesús. DT: Fernando Diniz.

El historial entre ambos países favorece ampliamente a Brasil con 38 victorias en 78 duelos. Uruguay se impuso en 20 ocasiones y no lo logra desde 2001. Incluso, desde 2017 en adelante siempre perdió. Si solo se tienen en cuenta los duelos por torneos oficiales, hay más equilibrio: 17 alegrías brasileñas y11 uruguayas en 41 duelos.