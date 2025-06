Valentín Carboni, el europibe que reapareció para salvar a Inter: “Me gusta River, tiene talento”

SEATTLE (enviado especial).– Bajo un sol radiante, al borde de unas canchas de fútbol de césped inmaculado, y a 30 metros de una sala que tiene enormes máquinas de musculación y es utilizada para que los jugadores de Seattle Seahawk (fútbol americano) tallen sus físicos portentosos, Valentín Carboni atendió a la prensa como el futbolista que el último sábado le dio a Inter el agónico triunfo por 2-1 sobre Urawa Red Diamonds.

Fueron tres puntos que al equipo capitaneado por Lautaro Martínez le permiten ocupar la misma línea de River (ambos, con cuatro unidades), con la ventaja de que los empates 0-0 y 1-1 le alcanzan para pasar a los octavos de final. El partido que cerrará el grupo E del Mundial de Clubes será este miércoles, en el Lumen Field, a las 22 de la Argentina.

Carboni festeja con Petar Sucic su gol, el que da más vida a Inter en el Mundial de Clubes y el de un futbolista más joven en la historia del torneo. Ryan Sun - FR172110 AP

De 20 años, y de regreso de un préstamo en Olympique, de Marsella, donde sufrió la rotura de ligamentos que está empezando a dejar atrás, Carboni se transformó en el argentino más joven en conseguir un gol en un Mundial de Clubes. En las versiones anteriores de este tipo de competencia, el récord era de Neri Cardozo, que lo marcó en 2007 con 21 años, y era seguido por Lionel Messi, con un tanto de 2009 a los 22.

Con una definición de zurda en el área tras tomar un rebote, este mediocampista ofensivo de 1,85m clausuró el primer momento duro de su carrera. Eran sus primeros minutos después de una rehabilitación de ocho meses. Había ingresado a los 27 minutos del segundo tiempo y marcó el 2-1 a los 47; fue el salvador de Inter. “Estaba emocionado después del gol. Fueron meses muy difíciles para mí, sufrí mucho. Fue importante. Me alegro de haber ayudado al equipo para llegar a enfrentarse con River con posibilidades de ser primero”, dijo Carboni, parado de espalda al lago que circunda al predio de entrenamiento. También se sintió cobijado por Lautaro Martínez: “Lauti es un gran ejemplo para mí por su hambre y su mentalidad”.

Carboni surgió en Lanús; pasó por Olymipique, de Marsella, que no ejecutó una opción de 35.000.000 de euros, y ahora quiere tomar ritmo en Inter. Rodrigo Néspolo

“Seguramente será un partido muy difícil. Conozco a River, me gusta cómo juega. Nosotros debemos entrar con la actitud, la agresividad y la intensidad que requiere el partido para ganar y clasificarnos primeros”, expresó Carboni, cuya continuidad en Inter no está asegurada. Puede ser cedido a otro club, solo en préstamo, ya que el nerazzurro sigue teniéndolo en cuenta y espera que sume minutos de primera división. Serán decisivas las próximas semanas y la opinión del nuevo entrenador, Cristian Chivu. “Carboni llevaba ocho meses sin jugar. Se esforzó mucho para recuperarse. Es positivo verlo feliz”, manifestó el DT que reemplazó a Simone Inzaghi. Se especula con que Carboni volverá a ser suplente ante River.

La grave lesión interrumpió la progresión del media-punta zurdo, sobre quien Olympique tenía una opción de compra por 35 millones de euros que no ejecutó. “Fueron ocho meses largos y difíciles. Fue una gran felicidad volver y ayudar al equipo. Salí adelante con el apoyo de mi familia y mi novia”, agregó quien empezó en las divisiones inferiores de Lanús y luego acompañó a su padre, Ezequiel, cuando estuvo en Catania. Terminó de formarse en el calcio, primero en las categorías formativas de Catania y luego en Inter. Fue convocado y jugó en el Sub 17 de Italia, pero después aceptó la propuesta de la selección argentina Sub 20 (participó en el Mundial de la categoría) y Lionel Scaloni lo convocó para la mayor, en la que debutó en marzo de 2024 e integró el plantel campeón de la Copa América de Estados Unidos. Si bien nació en Buenos Aires, su carrera lo transformó en uno de los europibes, como Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Nicolás Paz, Enzo Barrenechea, Luka Romero.

El media-punta es campeón de la Copa América, que ganó en Estados Unidos el año pasado; se dio el gusto de tener una foto con otros dos zurdos, Lionel Messi y Ángel Di María.

Sobre el rival de este miércoles, manifestó: “Conozco bien a River. Por ahí paso mi hermano [Franco]. Siempre miro los partidos. Es un equipo muy agresivo e intenso, con varios jugadores de calidad, de selección. Están Acuña, Montiel, Pezzella, Martínez Quarta, a quienes conozco de la selección. Mastantuono mostró tener mucho talento y futuro; lo felicité por su presente y su venta a Real Madrid. Es un muy buen equipo”.

Consultado sobre si Inter es favorito, respondió: “Se está viendo en este Mundial que los encuentros son muy equiparados; nadie entra como favorito. No podemos confiarnos”. Y finalizó con una mirada al presente de su equipo: “Más allá de que no haya conseguido títulos, Inter tuvo una muy buena temporada. No es poco llegar hasta la final de la Champions y pelear por la Serie A hasta la última fecha. Al Mundial de Clubes vinimos para protagonizarlo hasta el final”.