Barcelona va a remolque de Real Madrid , el líder de la liga española. Lionel Messi y sus compañeros saben que tienen una tarea difícil: recortar los 4 puntos de ventaja que les llevan los blancos con apenas 9 unidades en juego para cada uno. Para eso deben vencer como visitantes a Valladolid , que necesita un par de puntos para asegurar la permanencia en LaLiga y es más o menos consistente en defensa: con 39 tantos en las 35 fechas, es el séptimo menos goleado del torneo. El encuentro se desarrollará en el estadio José Zorrilla desde las 14.30 (hora argentina) y tendrá televisación de ESPN 2 .

Barcelona llega a Pucela luego de dos actuaciones dispares: goleó a Villarreal como visitante y le ganó con lo justo a Espanyol (al que condenó al descenso) en el clásico catalán. El entrenador del conjunto culé, el cántabro Quique Setién, no cuenta con Ansu Fati, expulsado en ese último partido, ni con los lesionados Frenkie De Jong, Samuel Umtiti y Ousmane Dembelé, pero confía en el repunte del francés Antoine Griezmann y en el talento de Messi para afrontar el compromiso frente al equipo violeta.

También el brasileño Arthur, que jugará desde la próxima temporada en Juventus, de Italia, se perderá el compromiso, por amigdalitis. Antes de viajar a Valladolid, Setién se refirió al partido de vuelta con Napoli por los octavos de final de la Champions League. La serie está 1-1. "Jugamos en casa y debemos pasar la eliminatoria. El sorteo está bien porque se puede analizar ya a rivales, pero no sirve de nada si no se pasa al Nápoles [sic]. Es un partido vital y habrá que ganar para seguir adelante", dijo el entrenador. Si Barcelona pasa la serie, le tocará en su cuarto de final el ganador de Bayern-Chelsea. Pero antes, claro, Messi y compañía deben focalizarse en la liga española, para que, en lo que de ellos depende, no se la lleve nada menos que Real Madrid.

Probables formaciones

Valladolid (4-2-3-1): Masip; Moyano, Kiko Olivas, Javi Sánchez y Raúl García; San Emeterio, Alcaraz; Hervías, Óscar Plano y Toni Villa, y Guardiola. Entrenador: Sergio González.

Barcelona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet y Alba; Busquets, Sergi Roberto y Vidal; Messi; Griezmann y Luis Suárez. Entrenador: Setién.

Hora: 14.30 (de Buenos Aires).

TV: ESPN 2.

El partido jugada por jugada

La tabla de la liga de España