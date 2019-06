Van Dijk, el candidato al Balón de Oro que dice que debería ganarlo Messi

Van Dijk se enfrentó con Messi en la semifinal: para el defensor, aún sin títulos, sigue siendo el mejor del mundo Fuente: AP

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 09:51

La Champions League suele ser una medida que permite ir calibrando al ganador del Balón de Oro de la temporada. El último que obtuvo Lionel Messi fue en 2015, año del triplete de Barcelona (Liga, Copa del Rey y Champions). Después llegaron las tres copas europeas consecutivas de Real Madrid, que redundaron en dos trofeos individuales para Cristiano Ronaldo -equiparó los cinco de Messi- y uno en 2018 para Luka Modric , que en julio había sido elegido por la FIFA como el mejor futbolista del Mundial de Rusia.

¿Qué panorama dejó la Champions que acaba de consagrar a Liverpool? De la final de Madrid no surgió ninguna figura descollante. El goleador de la competencia fue Messi, con 12, por delante de Robert Lewandowski (8), Cristiano, Sergio Agüero, Dusan Tadic y Moussa Marega (todos con 6).

La UEFA designó como mejor futbolista de Liverpool 2-Tottenham 0 al zaguero Virgil Van Dijk, señalado por los estadígrafos a lo largo del torneo por no haber perdido ningún duelo individual. El holandés, convertido en el defensor más caro del mundo a partir de los 84.650.000 de euros que Liverpool le pagó a Southampton, también fue seleccionado como el mejor jugador de la Premier League que obtuvo Manchester City con un punto de diferencia sobre los Reds.

an Dijk besa el trofeo de la Champions League, el holandés fue figura clave para su obtención - Fuente: Twitter 00:13

Video

Después de la coronación en el Wanda Metropolitano, Van Dijk fue consultado sobre si se veía con posibilidades de ganar el Balón de Oro: "La verdad, no es algo que tenga ahora mismo en mente. Si me lo otorgan, no lo voy a rechazar, pero no creo que vaya a ocurrir. Messi, aunque no haya disputado este año la final, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Lo merecerá mientras esté en actividad".

El último defensor en conquistar el Balón de Oro fue en 2006 Fabio Cannavaro, campeón mundial ese año con Italia.

Además de ser el mayor anotador de la Champions, Messi también se quedará este año con el Botín de Oro (máximo goleador de las ligas europeas). El rosarino ya había conseguido ese doblete en 2010 y 2012, cursos que coronó con el Balón de Oro.

La debacle de Barcelona en la segunda semifinal ante Liverpool es la única mancha en el semestre de Messi, cuya candidatura al Balón de Oro puede ser reforzada en la Copa América de Brasil que comenzará este mes.

Más allá de lo circunstancial de cada competencia, Messi es considerado por el ambiente futbolístico internacional como la mejor individualidad del mundo. Habrá que esperar unos meses para conocer el dictamen final.

Van Dijk, el mejor defensor de Europa, campeón con Liverpool Fuente: AFP