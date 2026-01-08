LA NACION

Así quedó conformada la final de la Supercopa de España

Los dos mejores equipos de esta edición se verán las caras el domingo a las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita

El uruguayo Federico Valderde abrió el marcador ante Atlético de Madrid y encaminó la clasificación del Real
FADEL SENNA - AFP

Este jueves concluyeron las semifinales de la Supercopa de España 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Barcelona y Real Madrid, ni más ni menos que los dos equipos más poderosos de su país. El partido definitivo, el clásico, está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. La transmisión televisiva estará a cargo del canal 116 de Flow, mientras que el minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.

El primero en meterse en la gran final fue el combinado catalán, que vapuleó a Athletic Bilbao por 5 a 0 con un doblete del brasileño Raphinha y sendas anotaciones de los españoles Ferrán Torres y Fermín López y del sueco Roony Bardghji. El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick es el actual campeón de este certamen, ya que en la última edición le ganó a Real Madrid por 5 a 2.

Barcelona y una goleada inobjetable ante Athletic Bilbao para meterse en la final de la Supercopa de España 2026
Altaf Qadri - AP

Luego, llegó el turno del Merengue, que en el clásico de la capital, se impuso a Atlético de Madrid por 2 a 1. Real Madrid golpeó rápidamente, con un golazo del uruguayo Federico Valverde a los 2’, mientras que en el inicio del complementó repitió la fórmula de pegar de arranque y festejó el segundo, a los 55’, por intermedio de Rodrygo. De inmediato, el Colchonero descontó gracias a la anotación de Alexander Sørloth a los 58’.

Sin embargo, el conjunto del ‘Cholo’ Simeone no logró dar vuelta la suerte en un partido que tuvo a Julián Álvarez como titular, pero sin poder gravitar demasiado. El ‘Araña’, flamante papá, no atraviesa un buen presente en el Atlético de Madrid y pese a sus buenas actuaciones ante el Merengue (cuatro goles en cinco partidos con el Colchonero), esta vez no logró convertir.

En otro orden, el juvenil argentino Franco Mastantuono volvió a sumar algunos minutos: el DT de Real Madrid, Xavi Alonso, lo mandó a la cancha a los 87′.

Tabla de campeones de la Supercopa de España

  • Barcelona: 15 títulos.
  • Real Madrid: 13.
  • Athletic Bilbao y Deportivo La Coruña: Tres cada uno.
  • Atlético de Madrid: Dos.
  • Valencia, Sevilla, Real Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad: Un título cada uno.
Real Madrid no logró imponer demasiadas diferencias sobre el Atlético, pero igualmente se instaló en la final
Altaf Qadri - AP

Las últimas 10 finales de la Supercopa de España

  • 2024-2025: Barcelona 5 - 2 Real Madrid
  • 2023-2024: Real Madrid 4 - 1 Barcelona
  • 2022-2023: Barcelona 3 - 1 Real Madrid
  • 2021-2022: Real Madrid 2 - 0 Athletic Bilbao
  • 2020-2021: Athletic Bilbao 3 - 2 Barcelona
  • 2019-2020: Real Madrid 0 (4) - (1) 0 Atlético de Madrid
  • 2018-2019: Barcelona 2 - 1 Sevilla
  • 2017-2018: Real Madrid 5 - 1 Barcelona
  • 2016-2017: Barcelona 5 - 0 Sevilla
  • 2015-2016: Athletic Bilbao 5 - 1 Barcelona
