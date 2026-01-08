Así quedó conformada la final de la Supercopa de España

Los dos mejores equipos de esta edición se verán las caras el domingo a las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita
Este jueves concluyeron las semifinales de la Supercopa de España 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Barcelona y Real Madrid, ni más ni menos que los dos equipos más poderosos de su país. El partido definitivo, el clásico, está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. La transmisión televisiva estará a cargo del canal 116 de Flow, mientras que el minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.
El primero en meterse en la gran final fue el combinado catalán, que vapuleó a Athletic Bilbao por 5 a 0 con un doblete del brasileño Raphinha y sendas anotaciones de los españoles Ferrán Torres y Fermín López y del sueco Roony Bardghji. El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick es el actual campeón de este certamen, ya que en la última edición le ganó a Real Madrid por 5 a 2.
Luego, llegó el turno del Merengue, que en el clásico de la capital, se impuso a Atlético de Madrid por 2 a 1. Real Madrid golpeó rápidamente, con un golazo del uruguayo Federico Valverde a los 2’, mientras que en el inicio del complementó repitió la fórmula de pegar de arranque y festejó el segundo, a los 55’, por intermedio de Rodrygo. De inmediato, el Colchonero descontó gracias a la anotación de Alexander Sørloth a los 58’.
Sin embargo, el conjunto del ‘Cholo’ Simeone no logró dar vuelta la suerte en un partido que tuvo a Julián Álvarez como titular, pero sin poder gravitar demasiado. El ‘Araña’, flamante papá, no atraviesa un buen presente en el Atlético de Madrid y pese a sus buenas actuaciones ante el Merengue (cuatro goles en cinco partidos con el Colchonero), esta vez no logró convertir.
En otro orden, el juvenil argentino Franco Mastantuono volvió a sumar algunos minutos: el DT de Real Madrid, Xavi Alonso, lo mandó a la cancha a los 87′.
Tabla de campeones de la Supercopa de España
- Barcelona: 15 títulos.
- Real Madrid: 13.
- Athletic Bilbao y Deportivo La Coruña: Tres cada uno.
- Atlético de Madrid: Dos.
- Valencia, Sevilla, Real Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad: Un título cada uno.
Las últimas 10 finales de la Supercopa de España
- 2024-2025: Barcelona 5 - 2 Real Madrid
- 2023-2024: Real Madrid 4 - 1 Barcelona
- 2022-2023: Barcelona 3 - 1 Real Madrid
- 2021-2022: Real Madrid 2 - 0 Athletic Bilbao
- 2020-2021: Athletic Bilbao 3 - 2 Barcelona
- 2019-2020: Real Madrid 0 (4) - (1) 0 Atlético de Madrid
- 2018-2019: Barcelona 2 - 1 Sevilla
- 2017-2018: Real Madrid 5 - 1 Barcelona
- 2016-2017: Barcelona 5 - 0 Sevilla
- 2015-2016: Athletic Bilbao 5 - 1 Barcelona
