“Hoy, hace 20 años...”, así fue el inicio de la historia que quiso contar Barcelona para recordar aquel primer día en que Lionel Messi, tal vez sin imaginarse la dimensión que tendría con el correr del tiempo, comenzaría a convertirse en una leyenda del fútbol mundial. La institución catalana hizo un breve repaso de las jugadas del astro, incluso recordadas por él, durante ese partido amistoso disputado frente a Porto. El muy joven delantero, de apenas 16 años, estaba entre los suplentes y llevaba el número 14 en su espalda. “El resto es historia”, agregó el club.

“A mí me lo dijo mi padre el jueves por la noche. Le había avisado [Josep] Colomer (exdirector del fútbol base del Barça) que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro”, contó en ese momento Messi, en una entrevista que le realizaron desde la institución azulgrana. De esa manera, el rosarino se había enterado de que existía la posibilidad de jugar en Portugal para la inauguración del Estádio do Dragão.

El mejor jugador de la historia debutó con el Barça. 🐐 pic.twitter.com/VZVdyY0jtd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2023

A través de un video que subió a sus redes sociales, Barcelona recordó aquel 16 de noviembre de 2003. No solo mostró las imágenes de cuando Messi ingresó en el minuto 75 en lugar de Fernando Navarro, sino que rememoró los instantes posteriores, cuando quien sería el hijo pródigo de la institución repasaba en detalle su debut con la camiseta del club en varias pantallas y acompañado por su mamá, Celia, y su papá, Jorge.

No había sido cualquier día para el ahora capitán del seleccionado argentino. “Fue todo muy lindo porque había muchos jugadores con mucha experiencia, como Luis Enrique, Xavi, y jugar al lado de ellos fue muy bueno”, había reflexionado Messi tras finalizar aquel partido. Barcelona era dirigido entonces por Frank Rijkaard.

El encuentro terminó con triunfo de Porto por 2 a 0, con goles del brasileño Derlei y Hugo Almeida. Barcelona formó con Albert Jorquera; Óscar López, Rafa Márquez, Oleguer Presas y Fernando Navarro; Luis García, Luis Enrique, Xavi y Gabri; Ramón Ros y Sergio Santamaría. Además de Messi, en la segunda parte ingresaron Jordi Gómez y Oriol Riera.

Aquellas primeras imágenes ya lo mostraban atrevido. Encaró al arquero de Porto como si se tratara de un jugador con experiencia. Durante esa entrevista con su club, Messi no pudo evitar la autocrítica: “En ese momento no vi que había mucho espacio y por tele si se ve. La segunda [ocasión de gol] se me fue el control muy largo, el campo estaba medio malo y me trabé un poquito”.

