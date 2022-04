Vélez - Boca en vivo, por la Copa de la Liga Profesional

22.33. Comienza la parte final

Con el ingreso del paraguayo Óscar Romero en lugar de Molinas en Boca, se inicial la segunda mitad en Liniers.

21.17. Final del primer tiempo: 0-0

Concluyen los 47 minutos iniciales. Sin goles y con cierta supremacía del local. Vélez ha sido mejor porque fue más peligroso, aunque el desarrollo resultó parejo.

Sebastián Villa y Francisco Ortega se encuentran varias veces en el partido. TELAM

PT, 45m. Lo más peligroso del período inicial

Después de 37 minutos de algo parecido a un armisticio entre Vélez y Boca, aparece una jugada clarísima de gol: un centro de Francisco Ortega desde la izquierda encuentra a Sebastián Sosa Sánchez en el punto de penal; el uruguayo cabecea cruzado y la pelota se va muy próxima al segundo palo.

PT, 40m. Una plancha de Vázquez queda sin sanción

Una pelota dividida a la que llega un poco antes Diego Gómez termina con la suela del botín derecho de Luis Vázquez en el frente del tobillo izquierdo del defensor de Vélez. No pasa a mayores, pero la acción del delantero es peligrosa. Tras una discusión, el árbitro Loustau advierte a ambos, y el joven xeneize se salva de una tarjeta amarilla que parecía ineludible.

PT, 37m. Rojo se gana una absurda amonestación

Jugada casi sobre la línea central. Joel Soñora, de Vélez, de espalda. Marcos Rojo, capitán xeneize esta noche, impotente para llegar al balón. Y entonces le tira sin sentido de la camiseta y lo voltea. Tarjeta amarilla, por la que el zaguero no protesta.

PT, 32m. No se juega mal, pero se llega poco

Vélez y Boca cuidan la pelota, buscan, intentan. No revolean y piensan en el arco ajeno. Pero no logran jaquear al contrario. Acechan el área opuesta, y no pasan de eso. Al partido parece faltarle un rapto de inspiración individual que lo quiebre.

PT, 21m. Caño y tarjeta amarilla

El talentoso Cristian Medina, al borde de una línea lateral y rodeado por camisetas que tienen la V, sale del apremio con un túnel a Máximo Perrone, que con la inercia se lo lleva por delante y lo derriba. El mediocampista de Vélez es amonestado.

PT, 15m. Se acomoda Boca

Pasados los primeros minutos, de casi total dominio velezano, el equipo visitante se asienta, toma contacto con la pelota y comienza a explorar la defensa del local. De paso, aquieta la ambición del Fortín.

Aaron Molinas con el balón, algo que necesita Boca en Liniers. Mauro Alfieri

PT, 8m. Amenaza Vélez II

Ahora es Lucas Janson el que intenta con un remate. El tiro pasa cerca, pero es débil, y controlado por el arquero Agustín Rossi.

PT, 4m. Amenaza Vélez

Un remate cruzado de Agustín Bouzat, ex delantero xeneize, pasa cerca del arco de Boca. Vélez tiene la pelota y ataca.

21.30. ¡Comenzó el juego!

Vélez y Boca ya se enfrentan en el estadio José Amalfitani, cuyo campo de juego luce estupendo, como es habitual.

21.27. Promesa de partido intenso

Buenas noches. Iniciamos la cobertura en directo de Vélez vs. Boca, un encuentro que podrá no ser lucido o no, pero que seguramente será intenso. Se jugará por la 9ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, en Liniers, con arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports Premium.

Boca posa con un mensaje de una campaña en pro de las personas que sufren autismo. TELAM

Vélez en su estadio es un rival de alto riesgo para el conjunto azul y oro. Siempre. El estadio Amalfitani es de los que más le cuestan a Boca, y en ese reducto ha habido numerosas batallas grandes. La más recordada de las recientes, sin embargo, fue magnífica para el visitante: aquel 7-1 del año pasado.