Vélez le renovó el contrato de unos de sus futbolistas, publicó un video de la firma y filtró su sueldo por error

La renovación del contrato de Matías Pellegrini con Vélez Sarsfield quedó envuelta en una polémica inesperada luego de que el club publicara en sus redes sociales un video de la firma del acuerdo y, por un descuido, dejara al descubierto el sueldo mensual que percibirá el futbolista hasta diciembre de 2026.

En una de las tomas difundidas inicialmente —un plano cerrado que enfoca el documento y la mano del volante mientras sostiene la lapicera— se alcanza a leer con claridad el monto que percibirá el jugador de 25 años, fijado en $13.657.108. La filtración no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular entre redes sociales.

Al advertir el error, las cuentas oficiales del club que preside Fabián Berlanga eliminaron la publicación original y subieron una nueva versión del video. En esta oportunidad, la escena muestra a Pellegrini firmando el contrato desde un plano más abierto, sin primeros planos del papel, con el objetivo de evitar que se repitiera la situación.

Tras sellar su continuidad en el Fortín, el futbolista se mostró conforme y agradecido. “Sin dudas era algo que esperaba esta renovación, lo veníamos hablando. Estoy muy agradecido con los dirigentes, el cuerpo técnico y la secretaría técnica. Tengo muchas ganas de seguir aportando lo mío”, expresó.

Pellegrini también destacó el respaldo recibido desde la llegada del entrenador Guillermo Barros Schelotto. “Guillermo me dio mucha confianza desde que llegó. Sé que confía en mí. Hablo mucho con todos y me ayudó bastante con los minutos que me dio, los necesitaba”, señaló, en referencia al proceso de adaptación y a la continuidad que fue ganando dentro del equipo.

Quién es Matías Pellegrini

Nacido el 11 de marzo de 2000 en Magdalena, provincia de Buenos Aires, Matías Pellegrini se desempeña principalmente como extremo izquierdo o volante ofensivo. Debutó profesionalmente en Estudiantes de La Plata en 2018 y rápidamente se consolidó como una de las apariciones juveniles más prometedoras del club, lo que derivó en su transferencia al Inter Miami en 2019.

Su etapa en el fútbol estadounidense fue irregular, con alternancia entre el primer equipo, pasos por Fort Lauderdale CF y regresos a Estudiantes a préstamo en busca de continuidad. Más tarde tuvo un breve ciclo en New York City FC, antes de regresar de manera definitiva al fútbol argentino.

Pellegrini arribó a Vélez Sarsfield a comienzos de 2024, con 23 años Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Pellegrini arribó a Vélez Sarsfield a comienzos de 2024, con 23 años. Entre 2024 y 2025 disputó entre 45 y 50 partidos oficiales con la camiseta del Fortín, repartidos entre Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Argentina y competiciones internacionales. Si bien su aporte estadístico fue moderado —con un gol y pocas asistencias—, el club decidió apostar por su continuidad como parte del proyecto deportivo a mediano plazo.