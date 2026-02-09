Video: los goles de Vélez a Boca en dos minutos que rompieron el partido en Liniers

Vélez superó a Boca Juniors por 2 a 1 en una ráfaga letal, con dos goles en tres minutos, y con los mismos dos intérpretes. Con el chileno Diego Valdés como exquisito asistidor y Matías Pellegrini como implacable goleador, el Fortín se impuso el domingo en el Amalfitani y quedó como único líder de la Zona A del torneo Apertura del fútbol argentino. El equipo xeneize descontó con un notable tanto del juvenil Iker Zufiaurre con tiempo cumplido.

Tras un primer tiempo muy parejo y sin demasiadas luces en el estadio José Amalfitani, en el segundo tiempo Boca quedó expuesto ante un Vélez con más fútbol y más energía. La pareja que conformaron Valdés-Pellegrini desequilibró por completo a la última línea del equipo de Claudio Ubeda.

GOLAZO DE VÉLEZ Y EMOCIÓN PARA PELLEGRINI ANTE BOCA ⚽



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZwVt4iw90v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

A los 18 minutos del segundo tiempo, Valdés colocó un centro exacto a la cabeza de Pellegrini, que dejó sin respuestas al arquero Agustín Marchesín. Y 180 segundos más tarde, la fórmula se repitió, pero con juego a ras de piso: un gran pase del chileno para que Pellegrini definiera de primera con una defensa de Boca totalmente descompensada.

El uruguayo Miguel Merentiel volvió tras una lesión, pero Boca siguió careciendo de peso ofensivo. Esta vez, la ausencia que se sintió fue la del atacante Exequiel Zeballos por un desgarro muscular.

Una vez conseguida la doble ventaja, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto dominó e incluso desperdició un par de chances para cerrar una goleada ante un oponente que se derrumbó. Un gran disparo de Iker Zufiaurre, tras una asistencia de Leandro Paredes, maquilló el resultado para el conjunto de la Ribera.

“Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, dijo Claudio Ubeda, el entrenador de Boca.

DOBLETE DE PELLEGRINI EN DOS MINUTOS: VÉLEZ LE GANA A BOCA 2-0 ✅



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/vq9HbLq1EQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

Y continuó: “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos”.

Ante un escenario tan complejo y con un panorama que no permite ver respuestas inmediatas, resultó inevitable que en apenas un puñado de fechas ya comiencen las miradas de reojo respecto del desempeño de Ubeda, por eso en la conferencia de prensa, tras la derrota con Vélez, hubo algunas referencias sobre el tema: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

Pese a sufrir su segunda derrota Boca se mantiene provisionalmente en puestos de playoffs en la Zona A. La única noticia positiva del domingo para los hinchas xeneizes es que está cerca de cerrarse el desembarco del colombiano Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.