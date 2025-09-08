Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Venezuela vs. Colombia: día y horario del partido por las Eliminatorias del Mundial 2026
Juegan este martes, desde las las 20:30; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Venezuela y Colombia se miden este martes a las 20:30(hora de Argentina) en el Estadio Monumental de Maturín, en un partido de la fecha 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026.
En el torneo, Venezuela viene de perder ante Argentina por 3-0 mientras que Colombia viene de ganar ante Bolivia por 3-0.
Venezuela suma 18 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Colombia tiene 25 puntos.
Cómo es la clasificación para el Mundial 2026
Las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026 es el torneo que determina las selecciones nacionales que asistirán por parte de Sudamérica para la Copa del Mundo que se disputará en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Tras los cambios realizados por la FIFA respecto a la cantidad de equipos clasificados (por primera vez serán 48 equipos), la Conmebol incrementó su número de cupos contando ahora con seis plazas directas y un cupo otorgado por Repechaje. Las diez selecciones de la Conmebol se enfrentan todas contra todas en un sistema de dos rondas, con partidos de ida y vuelta (local y visitante).
Otras noticias de Eliminatorias
"Algo conmovedor". Beccacece: “la Argentina atractiva y sofisticada" y el ecuatoriano que lo quiere reemplazar por Mourinho
“Eran todos Messi”. El inesperado elogio de un brasileño a la selección argentina al recordar el 4-1 en el Monumental
En Maturín. Venezuela vs. Colombia, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 1
Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Vélez en la Supercopa Argentina
- 2
El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
- 3
Venezuela vs. Colombia, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Bolivia vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online