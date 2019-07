Cuatro casos de refuerzos "todo terreno"; Lucas Menossi (26 años, San Lorenzo), Walter Montoya (25, Racing), Ángel González (25, Estudiantes) y Domingo Blanco (24, Independiente)

"Desde mi punto de vista, es un jugador brillante. Es nuestro patrón, es un personaje fantástico. Si tuviera que escribir un libro sobre él, serían 500 páginas, en las que corre y juega siempre". Jürgen Klopp es el entrenador de Liverpool, el campeón de la Champions League. Es un personaje volcánico, apasionado y ocurrente, que suele firmar sus libretas con el dibujo táctico que hoy domina el fútbol mundial: 4-3-3. El líder del medio campo es Jordan Henderson, el capitán. Es un volante mixto. Es, según la biblia de la Premier League, un típico caso de "box to box". En Europa lo definen como un "todocampista". El "box to box" remite al volante que es capaz de defender y atacar en las dos áreas. Es una pieza indispensable: debe tener marca, técnica, panorama, resistencia, personalidad. Arrojarse sobre el césped, volar en libertad.

"Hablé con Juan Antonio Pizzi y me motivó. Creo que puedo adaptarme a todas las posiciones", asegura Menossi

Un día, Henderson, habitual titular en el seleccionado de Inglaterra, le abrió los ojos al conductor alemán: no solo está preparado para la destrucción, le dijo. "Puedo jugar como un mediocampista ofensivo, creo que puedo contribuir más en ataque. Me siento más natural cuando actúo en ambas posiciones. Se trata, básicamente, de lo que quiere y necesita el equipo. Como capitán, siempre pongo al equipo primero. La idea es conservar la energía para pisar las dos áreas: que el arco sea para defenderlo y para anotar", resulta la reflexión del volante que se reinventó por necesidad. Hoy, es imprescindible.

"A mí me encantan los mediocampistas mixtos, son los que saben jugar de área a área, suelen verse sobre todo en el fútbol inglés. Pero los llamados box to box ya juegan en nuestra liga", reflexiona Christian Bassedas, que aprendió ese concepto en los tres años que actuó en Newcastle, exactamente en esa posición. "Yo fui mediocampista. Los volantes mixtos dominan el mundo del fútbol. Deben saber interpretar los momentos del partido, entender cuándo defender y atacar, tener conocimiento en las dos áreas", analiza el DT, hoy en la UAI Urquiza.

Los volantes mixtos son los reyes del mercado de la Superliga, que arrancará el próximo 26, con Racing, el campeón, frente a Unión, en el Cilindro, desde las 21.

"El que no corre en mi equipo, no juega", define Eduardo Coudet, el campeón del anterior certamen. Es la primera frase que le regala a los recién incorporados, luego del primer apretón de manos. Habla de todos, sí, pero se refiere, básicamente, a los volantes. Como el caso de Pol Fernández, un creativo con otras necesidades. "Cuando los entrenadores eligen jugar con cuatro o cinco volantes, no pueden ser todos mixtos, deben tener otro tipo de características. Uno debe ser el que quita; otro, decisivo para la cobertura y los relevos. Los que juegan en el medio, además, deben ser inteligentes. Pol Fernández entiende todo: tiene ese primer pase, tiene quite, juego y gol", suscribe Bassedas.

Salvio, ideal para el esquema de Alfaro

Gustavo Alfaro quiso a Meza, se entusiasmó con Salvio y mira de costado a De Rossi. Más allá de las características -parecidos, pero diferentes-, tienen el mismo sello distintivo de la tendencia del fútbol argentino. "Salvio puede jugar de típico 8, pero es útil en otras posiciones. Los jugadores de hoy deben interpretar las variables", responde. De Meza decía: "Me da muchas opciones. Puede jugar de extremo y de volante interno en un 4-3-3. En un clásico -Gimnasia-Estudiantes-, lo puse de enganche y jugó muy bien, ejerciendo mucha presión y siendo útil en la llegada. Me da muchas posibilidades". Más allá del caso personal, ese es el concepto que los entrenadores precisan: inteligencia para entender el juego, ser útil para cada contexto.

¿Alexis Mac Allister es un clásico número 10? "Veo una muy buena integración y capacidad de asociación en Alexis. Tiene cosas naturales muy buenas, como las líneas de pases o la capacidad de atacar espacios vacíos y pegarle a la pelota". Eso sí: debe sumarse a la marca. Puede jugar como número 5 adelantado, con la contención como faro.

Lucas Menossi sedujo al DT de San Lorenzo. "Hablé con Juan Antonio Pizzi y me motivó. Creo que puedo adaptarme a todas las posiciones, aunque donde lo hice mejor en estos últimos años fue acompañado por otro volante", se define. "Además, acaba de salir campeón, tiene personalidad", asegura el conductor.

De técnico a jugador, en Estudiantes, Gabriel Milito está entusiasmado con Ángel González, un excelente proyecto de Godoy Cruz. "Estamos haciendo una linda pretemporada desde lo físico y lo táctico. Estoy contento con la llegada de jugadores que fueron la primera opción, como él, y que no eran sencillos de traer. Tiene un poder de gol muy grande y colabora defensivamente, tiene mucha energía", cuenta. De futbolista a entrenador, en Independiente, Domingo Blanco está entusiasmado con Sebastián Beccacece. "Me fui a Defensa para buscar minutos, ganar experiencia. Con Beccacece aprendí bastante. Ahora me sacrifico más, corro para atrás, con Beccacece no podés parar de correr", resume el volante. Insiste, con la misma frase que Coudet: "Es un loco lindo con el que tenés que correr. para jugar".

Bassedas exclama un nombre y define el concepto final: "Enzo Pérez es exactamente de lo que estamos hablando. Marca y tiene llegada al gol; cuando está bien físicamente, es clave. Los volantes que se piden hoy deben tener robo, recuperación, llegada, personalidad. El carácter es fundamental". Los volantes mixtos ya ganaron la elección.