21 de marzo de 2020

Desde la galería contigua al jardín de su casa, sentado frente a una computadora, Juan Sebastián Verón respondió las inquietudes de quienes se conectaron este sábado a la sesión de Instagram en vivo de la cuenta oficial de Estudiantes de La Plata . Con ánimo distendido y continuas invocaciones a cumplir la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional, el presidente pincha se presentó acercando a la cámara el mate que estaba tomando. "Pungueado a Diego Forlán", señaló. Ambos fueron compañeros en Manchester United durante dos temporadas. Luego continuó con una introducción relacionada con la actualidad: "No es un momento fácil. Quería compartir con ustedes algunos mates, tener un ida y vuelta. Se los extraña. Esperemos que esto nos ayude a reforzar lazos".

Durante la emisión llegaron a conectarse 1700 seguidores. Por la propia dinámica que tiene este tipo de chats, se saltó de un tema a otro. La actualidad futbolística de Estudiantes no es la mejor. El equipo acumula seis partidos sin triunfos y la eliminación en la Copa Argentina ante Laferrère le costó el puesto a Gabriel Milito, que cumplía un segundo ciclo como entrenador. Leandro Desábato, que estaba a cargo de la reserva, fue ascendido y confirmado en la primera división, con Rodrigo Braña como ayudante de campo.

De Mascherano dijo que está muy bien y que espera que se quede mucho tiempo Crédito: Prensa Estudiantes de la Plata

Ante una consulta sobre si no había pensado en Gabriel Heinze, que renunció en Vélez hace un par de semanas, Verón largó la respuesta más tajante en todo el intercambio: "Está el Chavo. ¿Para qué queremos a Heinze? Al Chavo hay que ayudarlo y bancarlo . Recién arranca, es un técnico versátil en cuanto a la línea de juego".

Recibió varias preguntas sobre el estado de salud de Carlos Bilardo : "El doctor está muy bien, con los cuidados de su familia. Lo seguimos en el día a día". Tomó distancia con la recomposición que habrá en la AFA y la asunción de Marcelo Tinelli en la Liga Profesional de Fútbol: "No tengo pensado ir a la AFA", expresó con tono enigmático.

Estudiantes fue el club que más impacto causó en el último mercado de pases, con las incorporaciones de Javier Mascherano y Marcos Rojo . "Javier está muy contento, esperemos tenerlo mucho tiempo. Marcos [se recupera de un desgarro] está bien; seguramente con todo esto se extenderá su estadía en el club".

Sobre la reinauguración del estadio hecha este año, Verón dijo que primero hay que construir los codos para luego pensar en el techado. También, que su amigo y ex tenista Juan "Pico" Mónaco, fanático de Estudiantes, estaba en gestiones con Rafael Nadal para que en algún momento el español jugara una exhibición en el flamante estadio. Presidente desde 2014, varios le pidieron que continuara por otro período. "Vamos a ver si nos presentamos; no hay que forzar las decisiones. Es mejor que todo se dé de manera natural", aludió a la elección que se harán a fin de año en el club platense.

Verón tiene amigos en otros deportes, como el polista Eduardo Heguy; del tenis quiere tener a Rafael Nadal en una exhibición en el estadio Uno. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

En cuanto al posible regreso de dos ex futbolistas surgidos del club, fue optimista respecto a José Sosa -actualmente en Turquía- ("ojalá lo tengamos a mediados de año"), pero no alentó expectativas por Joaquín Correa, de Lazio ("el tucu va a quedarse ahí").

"Le mandé un saludo y un abrazo a Miguel" , comentó sobre Russo, el entrenador que fue campeón en Boca y que tiene un vínculo muy fuerte con Estudiantes, el club en el que se formó como jugador y del que fue director técnico. También tuvo cálidas palabras para con Juan Román Riquelme : "Fue un crack como jugador y espero que le vaya muy bien como dirigente".

Con su esposa como apuntadora a un costado, la Brujita comentó que lleva cinco días de aislamiento, que ayuda con la limpieza de la casa, que no mira series y que si tuviera que recomendar un libro, ese sería Fútbol a sol y sombra , de Eduardo Galeano.

Estudiantes puso a disposición sus instalaciones para el caso de ser necesarias por una emergencia sanitaria. Por su larga trayectoria en Europa, Verón mantiene contactos: "Tengo ex compañeros en el exterior. Me cuentan que es una situación compleja, difícil. Por eso nosotros acá debemos hacer los deberes, acatando lo que dictaminó el Gobierno. Es importantísimo que todos nos quedemos en casa. No aflojen. En España e Italia están pasándola muy mal".

En el cierre, mostró de su gran colección cuatro camisetas originales, a las que les tapaba el escudo, para que los usuarios adivinaran de que quiénes habían sido: Lisandro López (Porto), Diego Placente (Bayer Leverkusen), Roberto Ayala (Napoli) y Gerard (Valencia). Y para el lunes prometió un nuevo contacto por Instagram, en el que sorteará una camiseta suya de Inter con el Nº 14.