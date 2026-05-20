VIDEO: el golazo de Emiliano Buendía para Aston Villa en la final de la Europa League

Emiliano Buendía convirtió un gol que puede valerle el pasaje a la próxima Copa del Mundo. El 10 de Aston Villa tomó la pelota en el vértice del área, relojeó el arco de Freiburg, calibró su pie izquierdo y sacó un zurdazo que se coló en el ángulo, El arquero alemán Noah Atubolu no pudo hacer nada para evitar el 2-0 del equipo inglés, en el que también juega Emiliano “Dibu” Martínez.

El gol también puede valer la Europa League, el trofeo que se disputa en Estambul, y es el segundo en importancia en el Viejo Continente, sólo detrás de la Champions League. El misil tierra-aire de Buendía fue tan bien dirigido que sorteó hasta el intento de bloqueo de un defensor del equipo alemán. El manotazo de Atubolu, el arquero, tampoco pudo evitar el gol. Buendia fue derecho hacia la tribuna donde estaban los hinchas ingleses para celebrar.

Antes, el belga Youri Tielemans, capitán de su selección y confirmado para la próxima Copa del Mundo, había puesto en ventaja a Aston Villa en la final. Los ingleses fueron superiores a Freiburg en el primer tiempo: el arquero Atubolu debió emplearse a fondo en dos ocasiones, y tapó un buen remate de Morgan Rogers que pedía gol. La ventaja de 2-0 con la que se fueron los Villanos a los vestuarios pareció incluso exigua.

Buendía juega en Aston Villa como interior derecho, un puesto que tiene sobrepoblación en la selección argentino. La abundancia de talento puede conspirar contra su presencia entre los 26 elegidos para disputar el próximo Mundial. Sin embargo, el golazo anotado ante los ojos del mundo le podría abrir una chance mundialista. Depende, como tantas veces, de Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo tiene la última palabra.