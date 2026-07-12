VIDEO: Independiente Rivadavia le ganó a Tigre por la Copa Argentina y en las tribunas sonó El Padrino

En medio del Mundial 2026 y de la clasificación de la selección de Lionel Scaloni a las semifinales, el fútbol local regresó a la acción este domingo, con un choque por los 16avos de final de la Copa Argentina en lo que fue el reinicio de la temporada. En el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, Independiente Rivadavia derrotó por 1 a 0 a Tigre y se clasificó a la próxima instancia, en la que podría medirse ante un grande.

En un duelo entre dos equipos que tienen un calendario ajustado en el comienzo de esta segunda mitad del año, una situación muy particular se vivió con la música que hicieron sonar desde el sector donde se ubicaron los hinchas mendocinos. Además de llevarse la victoria, los hinchas del campeón defensor le pusieron melodía a la fría tarde cordobesa: con las trompetas hicieron sonar la canción de la película El Padrino, lo que sorprendió a todos.

Independiente Rivadavia y Tigre reiniciaron la temporada del fútbol argentino con el duelo de 16avos Independiente Rivadavia

La previa del partido mostraba a dos equipos que se preparan para un calendario ajustado en el inicio de la segunda parte del año. Los mendocinos jugarán la final de la Supercopa Argentina el próximo 21 de julio, en Córdoba, ante Estudiantes. Además, el domingo 26 visitan a Atlético Tucumán en el comienzo del Torneo Clausura, por la zona B. Por su parte, los de Victoria visitarán a Nacional de Uruguay por los 16avos de final de la Copa Sudamericana el 21 próximo, y el sábado 25, debutará por la primera fecha del Clausura, visitando a Estudiantes de Rio Cuarto, también por la Zona B.

En un duelo que no contó con muchas chances claras, la primera fue a los 7 minutos de la primera parte. La Lepra llegó con un centro al área. Leonel Bucca llegó por ese sector, le pegó y se lució Felipe Zenobio, y a los 31, llegó la jugada que abrió el partido. Tras un envío al área del Matador, Moreno empujó a Florentín y el árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó en cobrar penal y amonestar al lateral de Tigre. El mediocampista de la Lepra quedó muy dolorido por la caída.

Luego de que los médicos atiendan a Florentín, que quedó muy dolorido tras la caída, recién a los 35 Luciano Gómez remató al arco, un poco al medio y otro poco al palo izquierdo del arquero Zenobio, para marcar el 1 a 0 a favor de Independiente Rivadavia, que con ese resultado se fue al descanso.

🇦🇷🏆 ¡LA LEPRA MENDOCINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 35, Gómez, de penal, marcó el 1-0 para Independiente Rivadavia ante Tigre. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/c5H0OrbcQj — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Una de las particularidades del partido es que cuando Rey Hilfer dio inicio a la segunda etapa, desde la tribuna del equipo mendocino los instrumentos de viento hicieron sonar el inicio de la canción principal de la película El Padrino, denominada instrumentalmente como “Tema de amor de El Padrino” (Love Theme from The Godfather), que fue compuesta por Nino Rota. Sin embargo, no es la primera vez que desde la hinchada de la Lepra se escuchan esos compases, que ya se hizo otras ocasiones durante la primera mitad del año en su estadio.

En la segunda parte, las situaciones de riesgo llegaron en los instantes finales. A los 38, Zenobio le sacó un gran cabezazo a Alex Arce, el paraguayo que regresó de la selección paraguaya tras disputar el Mundial. Y un minuto después, Tigre tuvo el empate: Nicolás Bolcato salió mal, y con el arco libre, el héroe fue Sheyko Studer con una doble salvada en la línea, que la gritó como si fuera de un gol.

🎺 🕵🏼"EL PADRINO", SUENA EN LAS TROPETAS



El arranque del segundo tiempo entre Independiente Rivadavia-Tigre por Copa Argentina y un momento cultural en el Gigante de Alberdi. pic.twitter.com/hgau4ZkGFC — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Finalmente, fue triunfo del equipo de Alfredo Berti, que continúa defendiendo la Copa Argentina obtenida el año pasado y mantiene su gran presente. Con su clasificación a los octavos de final se medirá ante el que se quede con el duelo entre River y Aldosivi, que juegan el próximo viernes en el estadio Padre Martearena, de Salta.

Mientras tanto, Independiente Rivadavia continúa demostrando que es el mejor equipo del fútbol argentino en lo que va de esta temporada: lidera la Liga Profesional con 34 unidades, y por los octavos de final de la Copa Libertadores se enfrentará con Fluminense, de Brasil, los próximos 11 y 19 de agosto. A pesar de esto, sufrirá una baja muy importante en su plantel: Sebastián Villa se convertirá en jugador de Boca, en lo que será una transferencia histórica para el equipo mendocino.