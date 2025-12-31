Video: la fuerte reacción de Dibu Martínez con los hinchas de Arsenal que casi termina en pelea

No fue ni por asomo una buena jornada la del último partido del año para Aston Villa ni para Emiliano Martínez. La formidable racha de 11 victorias seguidas en la Premier League se apagó en Londres, donde Arsenal, el puntero, liquidó a los Villanos con un 4-1 incontestable, incluido un grueso error del arquero de la selección argentina en el primer tanto de los Gunners.

La dura derrota en el Emirates Stadium tuvo, además, un episodio extra: después de la derrota, en el camino hacia los vestuarios, el arquero se trenzó en un duelo verbal con algunos hinchas del equipo local, incluidos los fuertes insultos que recibió mientras dos asistentes lo acompañaban.

Vale recordar que Dibu Martínez comenzó su carrera en el fútbol inglés precisamente en Arsenal, cuando tenía 20 años y el club londinense adquirió su ficha a Independiente. El marplatense llegó a esa entidad y firmó contrato en 2012, pero no consiguió asentarse como titular y fue cedido varias veces, con pasos por Osford, Sheffield Wednesday, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading, hasta que en 2020 fue adquirido por Aston Villa.

En los últimos días se complicó la vida Emiliano Martínez con los córners que caen en el área chica, una zona que debería ser de su dominio y control, como lo marcan los manuales de los arqueros y se desprende de su imponente personalidad para no dejarse atropellar. El sábado sufrió contra Chelsea, cuando entre Enzo Fernández y João Pedro lo molestaron en un tiro de esquina que terminó en gol del equipo de Londres. Luego, en el segundo tiempo, en una gran remontada, Aston Villa dio vuelta la historia, se impuso 2-1 y la falla del arquero de la selección argentina quedó subsanada.

Dibu volvió el martes al Emirates Stadium, en un partido doblemente especial para el marplatense, ante su ex club. Tras un primer tiempo sin mayores contratiempos, con buen timing para salir a cortar un tiro libre en forma de centro, el encuentro derivó en un calvario para Dibu en la segunda etapa.

El error de Martínez en el primer gol de Arsenal

La debacle de Aston Villa, que en los primeros 45 minutos había impuesto su método de presión en campo propio y contraataque, comenzó con un grueso error en un córner desde la derecha ejecutado por Saka. Inseguro y dubitativo, el argentino, a centímetros de la línea del arco, dio un par de pasos y quiso atrapar el centro, la pelota se le escurrió y dio en el zaguero central Gabriel Magalhães para el 1-0. El brasileño fue con el brazo en alto y llegó a tocar a Dibu, que cayó y amagó con pedir infracción. No dio la sensación de que fuera foul, más aun teniendo en cuenta la exuberancia física que suele imponer el arquero en el contacto cuerpo a cuerpo. Iban dos minutos y el desarrollo dio un vuelco terrible a favor de Arsenal, mientras a Dibu le revolotearon los fantasmas que ya había padecido tres días atrás.

Aston Villa empezó a llegar tarde a la presión y los volantes locales, Zubimendi, Merino y Odegaard, tomaron las riendas. La desintegración del conjunto de Unai Emery incluyó el enorme hueco que dejaron los centrales Konsa y Lindelöf para que Zubimendi condujera con comodidad y definiera junto a un poste. Nada que hacer para Dibu en el 0-2, pero las vacilaciones lo volvieron a asaltar en otros dos córners cerrados, que evidentemente los rivales ya tienen estudiado que a Aston Villa le duelen mucho. Y más a Dibu, poco ayudado por sus compañeros, que deberían sacarle a los contrarios que van a encimarlo en esos espacios reducidos.

Lo más destacado de Arsenal 4 - Aston Villa 1

Además, Arsenal le dedica trabajo y preparación a los córners a favor: este año convirtió 17 goles por esa vía, más que cualquier otro equipo de la Premier. Dibu, en medio de una muchedumbre entre rivales y compañeros, se quedó dos veces más a mitad de camino, a expensas de rebotes y del destino que tuviera una pelota suelta.

Se salvó Dibu en esos dos córners, pero Arsenal ya había encontrado más de una manera para hacerle daño. Se sucedían las combinaciones locales, muy cómodos en el intercambio de posiciones entre mediocampistas y delanteros. El belga Trossard y el brasileño Gabriel Jesús, que es recambio ofensivo en el plantel de Arteta, llevaron la victoria a goleada con precisas definiciones. Dibu apenas si pudo desviar un remate de media distancia de Odegaard. La decepción no le cabía en el rostro.