Así quedó conformada la final de la Copa del Rey 2025-2026

La Copa del Rey 2025-2026 tiene finalistas y son Atlético de Madrid y Real Sociedad, quienes esta semana cerraron a su favor las series de semifinales ante Barcelona y Athletic Club, respectivamente, y competirán por el título del certamen que reúne a clubes de todas las categorías de España.

El primero de los clubes que accedió al duelo decisivo fue el Colchonero. El conjunto de Diego Simeone goleó al de Hansi Flick 4 a 0 en la ida como local en el estadio Metropolitano y este martes le alcanzó con una derrota 3 a 0 en el Camp Nou. El global quedó 4 a 3 a su favor y, así, accedió al encuentro más importante del campeonato después de 13 años.

Antes de dejar atrás al conjunto culé, el Aleti doblegó en la primera ronda a Baleares 3 a 2; en octavos de final a Deportivo La Coruña 1 a 0; y en cuartos de final a Real Betis por un contundente 5 a 0.

El blanquiazul, por su parte, superó en el clásico vasco a Athletic Bilbao por un global de 2 a 0, con sendos triunfos 1 a 0 tanto de visitante en San Mamés como de local en Anoeta. Antes, sus víctimas fueron Eldense 2 a 1 en 16avos de final; Osasuna 4 a 3 por penales tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario en octavos; y Alavés 3 a 2 en cuartos.

La final de la Copa del Rey 2025-2026 se disputará el sábado 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. Allí, se conocerá el campeón del trofeo que ostenta Barcelona, el máximo ganador de la historia con 32 vueltas olímpicas. Atlético de Madrid la ganó por última vez en 2013 y tiene 10 estrellas mientras que Real Sociedad buscará su cuarta corona tras las conseguidas en 1909, 1987 y 2020.

El cuadro de la Copa del Rey, con los dos finalistas definidos Canchallena

Tabla de campeones de la Copa del Rey