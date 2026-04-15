Real Madrid vs Bayern: los mejores memes y reacciones en redes sociales
El conjunto alemán recibió al Merengue por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en un encuentro de alto vuelo futbolístico; mirá las reacciones de los fanáticos
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El duelo entre Real Madrid y Bayern Munich es uno de los enfrentamientos más históricos de la UEFA Champions League y este miércoles volvieron a enfrentarse en el Allianz Arena de Múnich por la vuelta de los cuartos de final. A partir de distintos errores en el primer tramo del partido, los fanáticos del fútbol inundaron las redes sociales con distintos memes.
Arda Güller abrió el marcador a los 36 segundos tras un grosero error de Manuel Neuer. A los pocos minutos, Pavlovic puso el empate para los alemanes a partir de un error del arquero Lunin, ya que cabeceó en medio del área chica tras un corner de la esquina derecha. A los 30 minutos, el turco volvió a aparecer con un tiro libre espectacular de zurda y puso el 2 a 1.
Luego apareció el goleador inglés Harry Kane para empatar el juego y adelantar a su equipo en el torneo, sin embargo, la alegría de los rojos duró poco porque tras una buena habilitación de Vinicius Junior apareció Kylian Mbappé para estampar el 3 a 2, que igualó el global de la serie en 4 a 4.
Los mejores memes de Bayern Munich vs Real Madrid
Real madrid vs Bayern munich First half was the best in champions league history— Andyunited (@osundeandrew20) April 15, 2026
Real Madrid has started so nice just like how Barcelona started yesterday pic.twitter.com/8fWQ0CluET— Icon🐇 (@iconi_con) April 15, 2026
I left this Bayern Vs Real Madrid game to watch Arsenal Vs Sporting 😭😭 pic.twitter.com/PmVML4hB2u— MISE🔱🔰 (@United_flow8) April 15, 2026
El primer tiempo entre el Bayern y el Real Madridpic.twitter.com/DamfJgHhiM— Pablisky🐔🇵🇱 (@pablisky001) April 15, 2026
Bayern y Real Madrid nos están regalando uno de los mejores partidos en la historia de la Champions League.— Edgard González (@edgarddeportes) April 15, 2026
Cinco goles en 45 minutos, con ida y vuelta constante.
Fútbol de élite… ¡Qué locura! 🤯
- Tengo el corazón dividido entre el Bayern Múnich por Luis Díaz y el Real Madrid.— Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) April 15, 2026
- pic.twitter.com/dGmQGqnDci
Cadena de oración, para que no le pasen la pelota a Manuel Neuer— JJRM (@JhonjairoRend13) April 15, 2026
Bayern 1
Real Madrid 1#ChampionsLeague pic.twitter.com/6E2xFaDLQO
INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH pic.twitter.com/sAw64x0tdc— StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) April 15, 2026
Yesterday, Lamine Yamal scored under 2 minutes— Commodore. (@TheWavyRed) April 15, 2026
Today, Arda Guler scored under 1 minute
Band for band.🔥 pic.twitter.com/fTLYkvIZnP
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