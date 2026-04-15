LA NACION

Real Madrid vs Bayern: los mejores memes y reacciones en redes sociales

El conjunto alemán recibió al Merengue por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en un encuentro de alto vuelo futbolístico; mirá las reacciones de los fanáticos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Real Madrid vs Bayern: los mejores memes y reacciones en redes sociales
Real Madrid vs Bayern: los mejores memes y reacciones en redes sociales

El duelo entre Real Madrid y Bayern Munich es uno de los enfrentamientos más históricos de la UEFA Champions League y este miércoles volvieron a enfrentarse en el Allianz Arena de Múnich por la vuelta de los cuartos de final. A partir de distintos errores en el primer tramo del partido, los fanáticos del fútbol inundaron las redes sociales con distintos memes.

Arda Güller abrió el marcador a los 36 segundos tras un grosero error de Manuel Neuer. A los pocos minutos, Pavlovic puso el empate para los alemanes a partir de un error del arquero Lunin, ya que cabeceó en medio del área chica tras un corner de la esquina derecha. A los 30 minutos, el turco volvió a aparecer con un tiro libre espectacular de zurda y puso el 2 a 1.

Luego apareció el goleador inglés Harry Kane para empatar el juego y adelantar a su equipo en el torneo, sin embargo, la alegría de los rojos duró poco porque tras una buena habilitación de Vinicius Junior apareció Kylian Mbappé para estampar el 3 a 2, que igualó el global de la serie en 4 a 4.

Los mejores memes de Bayern Munich vs Real Madrid

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 14
    1

    Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 14

  2. Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”
    2

    Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”

  3. Con un Musso imperial, Atlético de Madrid eliminó a Barcelona en una serie intensa en la Champions
    3

    Atlético de Madrid cayó 2 a 1 ante Barcelona, pero se clasificó a la semifinal de la Champions League

  4. Resultado de Boca vs. Barcelona de Ecuador: quién ganó el partido de la Copa Libertadores
    4

    Resultado de Boca vs. Barcelona de Ecuador: quién ganó el partido de la Copa Libertadores