Vinicius pidió disculpas después de su “berrinche” durante Real Madrid vs. Barcelona y Rivaldo apuntó con Xabi Alonso

Uno de los episodios más llamativos de la victoria de Real Madrid por 2-1 sobre Barcelona en el clásico español fue el “berrinche” que hizo Vinicius al ser reemplazado por Rodrygo. El brasileño tuvo una actitud que quedó bajo la lupa de su entrenador, Xabi Alonso, y de las máximas autoridades del club de la capital española. Bajada la espuma del encuentro, el delantero entendió que era necesario expresarse en las redes sociales para pedir disculpas. Su compatriota Rivaldo, exfutbolista que brilló en Barcelona, habló del tema y le apuntó al técnico de Real Madrid.

Los medios españoles, en los días posteriores al clásico marcaron la tensión que generó en el club la postura de Vinicius, que se fue al vestuario con gestos ampulosos y, según DAZN, gritando que se iba de Real Madrid: “¡Siempre yo! Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy”. El brasileño realizó un posteo en X en el que manifestó su arrepentimiento, pero también intentó justificar su reacción.

Pedri sólo lo puede frenar con un agarrón a Vinicius Junior durante el partido entre Real Madrid y Barcelona. El brasileño, apuntado por su actitud al salir del campo Bernat Armangue� - AP�

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, arrancó el mensaje de Vinicius.

Y cerró explicando que su malestar está relacionado con su espíritu competitivo: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

Esta situación de Vinicius despertó una ola de críticas; sin embargo, en la escena irrumpió Rivaldo y si bien reconoció que la actitud de su compatriota no fue la más acertada, dijo que podía entender la reacción y hasta abrió un escenario de egos entre el entrenador Xabi Alonso y una de las figura del equipo. “No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero que hay darle cierto margen, porque no se trata sólo de este partido, sino de un contexto de sustituciones y situaciones repetidas. A veces el entrenador, por haber sido un gran jugador y campeón, puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella”.

19/12/2017 El exjugador de fútbol brasileño Rivaldo habló del desplante de Vinicius y puso en duda la actitud de Xabi Alonso BETFAIR - BETFAIR

Incluso, Rivaldo consideró que Vinicius, actual ganador del premio ‘The Best’, no puede ser sustituido en tantos partidos: “Le guste o no a la gente hoy Vinicius sigue siendo el mejor jugador del mundo por la FIFA. Sinceramente, un jugador como Vinicius, que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un clásico que lo estaba ganando por la mínima, que Barcelona podía empatar y que él, Vinicius, podía terminar de decidirlo.

Y cerró: “No sé si hay algo personal con Xabi Alonso, pero a veces pasa que el técnico, para ganarse al grupo, escoge al jugador más destacado. Y Vinicius, por haber sido el mejor del mundo el año pasado, puede acabar siendo su objetivo. Es una forma de mostrar autoridad. Algo así como decir ‘Si puedo hacerlo con Vinicius, puedo hacerlo con cualquiera’“.