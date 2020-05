Lucien Favre dio una conferencia de prensa en una sala sin periodistas presentes Crédito: @BVB

Este sábado, la Bundesliga será la primera de las cinco grandes ligas del fútbol europeo en reanudar la competencia e incluye un clásico en primer turno: Borussia Dortmund recibirá al Schalke 04, aunque sin hinchas en las tribunas y con un estricto protocolo con decenas de particularidades. No obstante, como para ir familiarizándose con las rarezas que se observarán, a medida que se acerca el momento en el que la pelota comenzará a rodar otra vez, el camino ya entrega escenas inusuales.

Durante el jueves, a dos meses y seis días del último encuentro por ese torneo, suspendido por el avance de la epidemia por el coronavirus, Lucien Favre, entrenador del Dortmund, segundo en las posiciones, volvió a afrontar los micrófonos en una conferencia de prensa... sin periodistas. El DT llegó al salón y se sentó en la silla como era habitual, con la mesa armada delante y el cartel de publicidades detrás. Pero a la vista de sus ojos no había nadie. La sala estaba vacía, de acuerdo a una de las medidas vigentes, y respondió las preguntas que los corresponsales le hicieron llegar a través de los representantes del club. Apenas una cámara, que transmitía sus respuestas.

En ese contexto, fue casi surrealista que dijera que "el equipo está entrenando con normalidad" y que "todos están trabajando bien, salvo los lesionados, por lo que Axel Witsel y Emre Can no estarán disponibles". Sí, estuvo sin barbijo, algo que no sucederá en ese juego ni en ningún otro de la liga alemana, pues los suplentes y el cuerpo técnico deberán acatar el uso de ese elemento, además de la distancia social que inevitablemente no podrá cumplirse dentro del rectángulo de juego. La conferencia de prensa tras el partido permanecerá suprimida por el momento. Serán seis los encuentros el sábado, dos el domingo y el restante, el lunes.

Santiago Ascacibar, ex Estudiantes de La Plata y actualmente en Hertha Berlin, es uno de los argentinos que podría participar de la reanudación, si se recupera de una lesión en un tendón de un hombro. Su club visitará al Hoffenheim también en el primer turno, en simultáneo con el clásico, y describió a TyC Sports algunas de las situaciones atípicas que ya fue viviendo: "En el entrenamiento fuimos cambiando. Empezamos con grupos pequeños, después pasamos a hacerlo de a ocho jugadores y ahora las prácticas son con el equipo completo, que habrán sido unas cinco. Llegamos a hacer once contra once, era necesario antes de volver a competir".

Santiago Ascacibar, en duda para el regreso del fútbol en Alemania Crédito: @OFC_1892

"Había un poquito de incertidumbre, pero yo quería volver a jugar al fútbol. Me concentré en volver a arrancar los entrenamientos. Nos dieron una charla sobre las reglas y protocolos. Va a ser difícil acordarse en el momento del partido, cuando estás jugando. Cuestiones como no escupir al suelo, no chocar las manos con los compañeros, ni abrazarse. Espero que lo podamos cumplir de buena manera, aunque en el fútbol va a ser difícil hacer todo esto, la verdad", analizó. De hecho, los contactos físicos estarán bajo la lupa y entre los ítems se anuncia que los árbitros, los únicos que no utilizarán tapa bocas junto a los futbolistas que estén jugando, desinfectarán las pelotas con frecuencia durante el partido.

Incluso, las particularidades sobre la vuelta del fútbol llegan hasta la logística. "Vamos en diferentes micros al entrenamiento para regular las distancias entre nosotros y el viaje para el partido va a ser en avión, aunque no nos dijeron aún si vamos a ir en dos aviones o en uno grande", puso como ejemplo el mediocampista. De hecho, en casos como el del Hertha, por tratarse de uno de los que se desplazará de ciudad, deberá reservar un hotel completo o una planta entera para alojarse.

En tren de minimizar lógicamente los riesgos y cuidar la salud de todos, en esas 51 páginas del protocolo sobresaltan las situaciones extrañas que ofrecerá el regreso del fútbol grande.