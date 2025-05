Vuelve Messi: la lista de la selección argentina para la doble fecha de eliminatorias

La selección argentina informó la primera lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias, en la que enfrentará a Chile (el 5 de junio, en Santiago o Calama) y Colombia (el 10 de junio, en el Monumental).

La lista fue publicada en las redes sociales de la selección argentina y en el posteo se aclara que se trata de una prelista compuesta por 28 futbolistas que se desempeñan en el exterior. También este anuncio es poco usual, ya que la selección no da a conocer las convocatorias preliminares.

El dato más sobresaliente de esta lista es el retorno de Messi, ya que el capitán de la selección argentina estuvo afuera de los clásicos con Uruguay (triunfo por 1-0 en Montevideo) y Brasil (4-1 en el Monumental), por lesión. Luego de la doble jornada de eliminatorias, Messi estará en el partido inaugural del Mundial de Clubes, cuando Inter Miami juegue ante Al Ahly (Egipto), el sábado 14 de junio, en Miami.

Llama la atención que, además del capitán, en la nómina figuran Lautaro Martínez (Inter), Nicolás Otamendi (Benfica) y Julián Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y Ángel Correa (todos de Atlético de Madrid), futbolistas que también disputarán el Mundial de Clubes.

Lautaro Martinez celebra un gol de Inter: jugará la final de la Champions League ante PSG el 31 de mayo, cinco días antes del duelo entre Argentina y Chile MARCO BERTORELLO - AFP

Uno de los futbolistas que volvió a ser convocado es Valentín Barco, que tuvo un muy buen cierre de temporada en el fútbol francés, en Estrasburgo. También regresan Alejandro Garnacho (jugará la final de la Europa League entre Manchester United y Tottenham el 21 de mayo), Nicolás Domínguez (volante de Nottingham Forest), Giovani Lo Celso (Betis, ausente por lesión en la convocatoria anterior) y Valentín Castellanos (delantero de Lazio).

A diferencia de los últimos partidos, ahora no estarán Máximo Perrone (volante de Como) y Benjamín Domínguez y Santiago Castro (delanteros de Bologna).

Si bien no hubo más comunicaciones en la cuenta de la selección argentina, se cree que podría anunciarse más convocatorias con jugadores del orden local, ya que algunos de los citados en la prelista podrían quedar desafectados para que puedan trabajar con sus equipos para el Mundial de Clubes. Ahora bien, siguiendo la misma lógica, resultaría sorpresivo que se agreguen futbolistas de River y Boca, que también participarán en el Mundial de los Estados Unidos.

Con 31 puntos, Argentina ya está clasificada para el Mundial 2026 desde la doble fecha anterior de las Eliminatorias, cuando superó a Uruguay por 1 a 0 como visitante (gol de Thiago Almada) y goleó de local ante Brasil, una paliza táctica que terminó con un 4 a 1 y sin Lionel Messi. Dos desafíos mayúsculos que resolvió con jerarquía. En su sólido andar, tras la 14° le saca ocho puntos a su inmediato perseguidor, Ecuador, que viene de igualar 0 a 0 con Chile de visitante.

La mira está puesta ahora en el conjunto trasandino, que pena en el último lugar de las Eliminatorias, con 10 puntos, y no escapa de la crisis futbolística. El argentino Ricardo Gareca no pudo reencarrilar el rumbo de una selección que podría perderse su tercer Mundial consecutivo, después de las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Si Argentina gana, podría imponerle una sentencia definitiva. En este contexto, todavía no está confirmado que Chile será local en el desierto de Calama, que le traería al local la supuesta ventaja de jugar en la altura de 2260 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el antecedente para los chilenos no es bueno, porque recibió allí al conjunto albiceleste para las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 y perdió 2 a 1, con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez -había descontado en Brereton-.

Lautaro Martínez (derecha) celebra junto a Angel Di María tras marcar el segundo gol en la victoria 2-1 ante Chile en las eliminatorias del Mundial, el jueves 27 de enero de 2022. (Javier Torres, Pool vía AP)

En tanto, el encuentro como local ante Colombia implica el segundo partido entre sí después de la final de la Copa América de Estados Unidos en 2024, que quedó en manos de Argentina. El último enfrentamiento entre sí se dio en septiembre del año pasado, cuando el conjunto cafetero se impuso 2 a 1 en el calor de Barranquilla, con tantos de Yerson Mosquera y James Rodríguez, tras el empate parcial conseguido por Nicolás González.

La lista completa