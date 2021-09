Vuelven los hinchas a las canchas: por qué la oficialización del regreso expone un problema para los clubes argentinos

A 560 días de la última vez que los clubes del fútbol argentino tuvieron espectadores en una cancha, el Gobierno nacional anunció que los hinchas podrán regresar a la cancha el primer fin de semana de octubre. Pero la buena y tan esperada noticia, sobre todo para socios y abonados que pagaron religiosamente sus cuotas sin poder presenciar los encuentros de sus equipos, no lo es tanto para las dirigencias.

Ocurre que esta decisión los descoloca. Expone sus problemas internos. Porque en más de un caso no saben cómo resolverán el modo en el que seleccionarán a quiénes podrán ir ese fin de semana a la cancha y qué explicaciones les darán a los que no. En las primeras horas de la primavera les explotó un problema que venían demorando, y para el cual no tienen nada definido con estas condiciones.

Antes de las PASO, la dirigencia del fútbol argentino se había reunido con el gobierno para conseguir el regreso del público. Pero buscaba que fuera al 100 por ciento de la capacidad de cada estadio. En la negociación, estaban dispuestos a ceder al 70%, para evitar conflictos internos en los clubes. El avance de las reuniones se vio demorado por la crisis que se desató en el gobierno a raíz de los resultados electorales.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el regreso de los hinchas a los estadios desde octubre Captura

En el contexto actual, las voces aún son pocas. En la mayoría de los clubes pretenden definir primero internamente qué decisión tomar antes de hacer declaraciones y mañana tengan que salir a desdecirse.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció esta mañana que la asistencia de público a los eventos masivos al aire libre, como el fútbol, será autorizada a partir del 1 de octubre, con un aforo del 50 por ciento.

La prueba piloto: así llegó el público al estadio Monumental para el partido de la Selección Argentina frente a Bolivia hace unas semanas Rodrigo Néspolo - LA NACION

“El trabajo ahora es en una mesa conjunta con Seguridad, Deportes, la AFA y cada una de las jurisdicciones. Hemos evaluado el protocolo de la prueba piloto (Argentina vs. Bolivia, por las Eliminatorias) y ahora definimos los requisitos y pasos a seguir”, expresó la funcionaria.

De esta manera y entre otros eventos, el superclásico entre River y Boca, por la 14a fecha, programado para el 3 del mes próximo en el renovado estadio Monumental, debería ser con aproximadamente 36.000 espectadores. El último clásico jugado en Núñez y con público se había dado casi dos años antes, el 1 de octubre de 2019, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, con triunfo 2-0 del conjunto local.

River aprovechó la pandemia para realizar obras que permitieron mejorar el campo de juego del Monumental Marcelo Endelli - Getty Images South America

La propuesta de River

Según pudo averiguar LA NACION, tras conocer de forma sorpresiva la habilitación de esta mañana del 50% del aforo en los estadios a partir de octubre, River tomó la decisión de solicitarle al Gobierno Nacional la aplicación del cupo hasta el 60%. Es una medida general que le permitiría tener a todos sus socios abonados con lugar asegurado en la cancha y que también busca expandir al resto de los clubes del fútbol argentino para que todos tengan más posibilidades.

Al día de hoy, tras las últimas reformas realizadas, en el Estadio Monumental pueden ingresar un total de 72.054 espectadores. Además, el club tiene alrededor de 45.000 socios abonados que pagaron en marzo por la temporada 2021/2022 y se reparten de la siguiente manera: 31.000 tienen pago el sistema “Tu Lugar en el Monumental” (TLM) entre la cabecera Centenario Alta y las plateas; 12.000 están ubicados en la cabecera Sivori Alta sin abonar, pero con el lugar reservado en TLM; y hay cerca de 1.000 palquistas y 1.000 vitalicios estables.

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River

De esta manera, con el 50% del aforo únicamente ingresarían 36.027 hinchas y 8.973 quedarían afuera, lo que representa un claro problema a la hora de distribuir los tickets. Pero, en caso de contar con el 60%, el número subiría hasta 43.232 fanáticos y River podría cubrir la totalidad de sus abonados al contemplar el porcentaje de público que normalmente no puede asistir.

A la espera de la comunicación con el Ministerio de Salud y Seguridad para plantear el escenario, en las próximas horas habrá una reunión de la Comisión Directiva millonaria para empezar a trabajar en el sistema de reparto y ultimar detalles sobre el protocolo de ingreso para los hinchas. En un principio, el club tenía dispuesto una modalidad pautada para el 30% de aforo: realizar un sorteo entre dos grupos de 22.500 personas con la prioridad de sostener grupos familiares y alternar un partido cada uno para hacerlo equitativo y justo. Ahora, esperarán certezas desde el Gobierno antes de comunicar oficialmente cómo será la modalidad para los socios.

Por otro lado, en Núñez tienen pensado habilitar todos los accesos y sectores de las cuatro tribunas del estadio, tal como ocurrió en el encuentro entre Argentina y Bolivia en las Eliminatorias. Y, además, implementarán por primera vez el sistema del carnet River ID que debido a la pandemia todavía no se pudo utilizar: los hinchas no tendrán que ir a retirar un abono o una entrada, sino que automáticamente se habilitará virtualmente el ingreso en su carnet único, nominal e intransferible.

Desde hace varios años, Boca tiene muchos más socios que lugares en la Bombonera Eitan Abramovich - AFP

La (compleja) situación de Boca

En el caso de Boca se manejan con cautela y optan por no hacer declaraciones hasta que no haya algo más de claridad en el asunto. Ocurre que para el club de la Ribera todo es más complejo. La cantidad de socios activos y adherentes cuadruplica la capacidad de la Bombonera y en tiempos de prepandemia ya significaba un dolor de cabeza cada vez que el equipo jugaba de local. Los abonados, en tanto, rondan los 20.000.

En este nuevo contexto, la logística para organizar ese regreso del público al coliseo xeneize será complejo. Al 50%, en la Bombonera ingresarían apenas 25.000 personas. Si el club decidiera que ante Lanús sólo pueden decir presente los abonados, el asunto parecería resuelto.

De todas maneras, no pueden ofrecer más detalles porque están a la espera de que la Liga y la AFA envíen los protocolos de acceso, algo que también le ocurre a los demás clubes.

Talleres, puntero del campeonato, se mantendrá en el estadio Mario Kempes LA NACION

La postura de Talleres de Córdoba

El Club Talleres juega habitualmente de local en el estadio Mario Kempes y mantendrá esa cancha. A este mes tiene 25.850 socios al día. La pandemia los golpeó muy fuerte al comienzo, cuando pasaron de 40.000 a 20.000 socios. Lentamente fueron sumando más.

El aforo total del Kempes es de 57.400 y, por el momento, la decisión del 50% les parece bien. No tienen más detalles porque la Liga y la AFA tienen que enviar los protocolos de acceso.

El último encuentro protagonizado por un equipo argentino con un marco “normal” se dio precisamente en la Bombonera. Fue el 10 de marzo, cuando Boca goleó 3 a 0 a Independiente de Medellín, por la Copa Libertadores. Casualidades numéricas, el Xeneize pasará de aquel 10/3 a este 3/10 para volver a jugar con gente a su alrededor. Aunque no será un aliento favorable. Esa tarde será visitante en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico. La primera en Núñez después de dos años.

Con la colaboración de Gabriela Origlia y Juan Patricio Balbi