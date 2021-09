Liga de España: el doblete de Luis Suárez en Atlético de Madrid, el penal que atajó Matías Dituro para Celta y la agónica aparición de Falcao para el triunfo de Rayo Vallecano

El fútbol de Europa comenzó la semana con mucha actividad y la liga española tuvo acción este martes con el arranque de la sexta fecha, que se disputa entre semana. La figura excluyente del inicio de la jornada fue el uruguayo Luis Suárez, autor de un doblete agónico en el triunfo del líder Atlético de Madrid frente a Getafe que rompió un llamativo récord negativo de casi 10 años. Además, hubo otros héroes: el arquero argentino Matías Dituro fue el salvador del equipo de Coudet que obtuvo su primer triunfo y Radamel Falcao se volvió a anotar en la red viniendo desde el banco en la agónica victoria de Rayo Vallecano ante Athletic de Bilbao.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone debía recuperarse tras dos empates seguido 0 a 0 frente a Porto, por Champions, y ante Athletic de Bilbao, por la Liga. Los colchoneros aprovecharon a su rival de turno para comenzar con la racha positiva: fue 2 a 1, ante Getafe, como visitante, que perdió todos sus partidos desde el comienzo del campeonato. La tarde noche no había comenzado bien para el Aleti. El 1 a 0 del local por parte de Stefan Mitrovic no era un gol más, sino el primero en los últimos 10 años del Azulón al colchonero. Getafe no le hacía un gol al Atleti desde el 06 de noviembre de 2011, un total de 19 partidos seguidos y todos los de la era Simeone.

Luis Suárez apareció en el momento justo para que Atlético de Madrid dé vuelta el partido a Getafe y se quede con un gran triunfo Manu Fernandez - AP

Sin embargo, a pocos minutos del final, apareció Luis Suárez. El Pistolero fue el salvador del equipo que a los 33 y a los 45 de la segunda parte apareció con su cuota goleadora para dar vuelta el resultado y salvar el invicto de Atlético Madrid, que es el único líder de la Liga, al menos hasta que juegue Real Madrid este miércoles ante Mallorca.

El uruguayo suma 24 goles en 45 partidos disputados con la camiseta del Aleti. Además, en este duelo hubo acción de futbolistas argentinos. Ángel Correa fue titular y disputó todo el partido. Por su parte, Rodrigo De Paul, que estuvo entre los suplentes, ingresó a los 17 de la segunda parte en lugar de Renan Lodi. En el perdedor, Jonathan Silva, que también fue al banco, disputó los últimos 12 minutos del encuentro.

Lo mejor del triunfo de Atlético de Madrid con el doblete de Luis Suárez

Una vez culminado el partido, Diego Simeone habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que le brinda el uruguayo al equipo: “Luis vino a última hora y está volviendo a lo que es él; por el rendimiento en este partido, cualquiera hubiera lo hubiera sacado, pero Suárez hizo el gol”.

El triunfo de Aleti con el tanto agónico de Luis Suárez le dio al equipo de Madrid un dato relevante en los seis partidos que disputó en la liga actual. En tres partidos, convirtió sobre la hora. Lo hizo en la igualdad 2 a 2 ante Villarreal, a los 95, en el triunfo ante Espanyol, a los 99, y este martes frente Getafe a los 91. Sobre esto, Simeone expresó: “Los partidos duran 90 minutos”. O más...

Pero la apertura de la sexta fecha de la Liga de España tuvo mucho más. El Celta de Vigo de Eduardo Coudet reaccionó en la Liga y luego de cuatro derrotas y un empate, pudo obtener su primer triunfo en el torneo. Fue un sufrido 2 a 0 ante Levante en condición de visitante y en la victoria tuvo a su arquero Matías Dituro como una de sus figuras.

Una mano en el área de Iago Aspas, el futbolista que abrió el marcador para el visitante cuatro minutos antes, tuvo que ser revisada en el VAR. Finalmente, el juez Jorge Figueroa Vázquez cobró penal en favor de Levante. Fue Roger Martí quien se hizo cargo de la pena máxima, cruzó su remate y el argentino Dituro le detuvo el disparo. A cinco del final, el equipo del noroeste de España liquidó el partido gracias al tanto de Brais Méndez. Franco Cervi estuvo entre los titulares para el equipo de Coudet, mientras que Augusto Solari fue al banco, pero no ingresó.

El penal que atajó Dituro

El tercer partido que abrió la jornada en España también tuvo emoción hasta el final. Rayo Vallecano, que venía de golear a Getafe, derrotó como visitante a Athletic de Bilbao por 2 a 1: es una de las sorpresas del torneo. Radamel Falcao volvió a convertir para el Rayo, lo hizo otra vez viniendo desde el banco, pero esta vez en el último minuto de juego. El colombiano entró a los 30 de la segunda parte por Unai López, con el duelo empatado 1 a 1, y en el minuto 51 de la segunda parte apareció en el área chica para poner de cabeza el tanto agónico para el visitante, que alcanzó los 10 puntos y se acomodó en el quinto puesto de la tabla.

Este miércoles continúa la sexta fecha del campeonato con cuatro encuentros. Desde las 14.30, hora de Argentina, Espanyol recibe a Alavés y Sevilla a Valencia. Mientras que a las 17, Villarreal juega ante Elche y Real Madrid juega en el Santiago Bernabéu ante Mallorca. El jueves se cierra la jornada con Granada - Real Sociedad, Osasuna - Betis y Barcelona visitando a Cádiz.

Así está la tabla de la Liga de España